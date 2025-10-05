《斷背山》20週年重現金馬！　李安親自出席映後座談

記者蕭采薇／台北報導

適逢導演李安同志經典《斷背山》20週年，電影將在金馬影展的「經典重現與影人致敬單元」放映，更讓影迷們興奮的是，李安也確認出席《斷背山》映後座談。此外，法國大師級導演李歐卡霍也將親臨台灣，影展特別選映他早期經典「狂戀愛情三部曲」《男孩遇見女孩》、《壞痞子》、《新橋戀人》以饗影迷。

▲李安同志經典《斷背山》20週年，電影將在金馬影展的「經典重現與影人致敬單元」放映。（圖／金馬影展提供）

金馬影展的經典重現與影人致敬單元向來都是影癡焦點。日前公布7部數位修復經典，包括《斷背山》、《愛是一條狗》、《凱莉女王》，此外還有4部華語珍稀名作《上海之夜 2024》、《董夫人》、《行規》、《愛殺》。

▲李安將出席《斷背山》映後。（圖／金馬影展提供）

《鳥人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖享譽國際的非線性敘事名作《愛是一條狗》，今年也是25週年，將以數位修復版與觀眾見面。去年金馬經典影展放映的《日落大道》，透過傳奇巨星葛洛莉亞史璜生的銀幕風采，為默片消亡寫下震撼輓歌。

▲《男孩遇見女孩》。（圖／金馬影展提供）



片中演出管家的馮史卓漢，其實是默片時代名導，他與葛洛莉亞史璜生合作的《凱莉女王》，因罔顧道德尺度、追求完美而無視高昂成本，致使馮史卓漢導演生涯終結，這部默片晚期最豪奢叛逆的「惡名昭彰」之作，被《日落大道》引用作為影史註腳。如今本片經4K修復，先於今年威尼斯影展經典單元亮相，接著將在金馬先睹為快，喜歡《日落大道》的影迷切勿錯過。

▲李歐卡霍導演睽違十三年再度來台。（圖／金馬影展提供）



同樣以4K規格華麗回歸的，還有4部華語經典。盡顯徐克奇趣幽默與淋漓調度的《上海之夜 2024》，將中日戰爭下的上海亂局，化為笑鬧與感人跌宕的烽火戀曲。本次放映的數位修復版，由徐克親督調色與重新配音，以紛呈口音再現老上海的華麗喧囂。

▲《上海之夜 2024》。（圖／金馬影展提供）

繼2012年《花都魅影》選為金馬閉幕片時蒞臨金馬，名導李歐卡霍相隔13年再度來台。他在當年對熱情的台灣影迷留下深刻印象，如今依約再訪。影展特地選映早期經典「狂戀愛情三部曲」《男孩遇見女孩》、《壞痞子》、《新橋戀人》等。2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。

▲《愛是一條狗》。（圖／金馬影展提供）