金鐘五冠王癌症過世！　死訊超過一年才公開

記者曾羿翔／綜合報導

資深主持人陳凱倫證實，長年活躍於廣播與配音領域、五度奪得廣播金鐘獎的袁光麟，已於前年（2023年11月）因肝癌辭世，享年未公開。此消息過去長期維持低調，直到近日才為外界所知。

生平與貢獻：聲音的全能匠人

袁光麟從小國語發音標準，在校期間就被派任司儀，從此與聲音表達結下不解之緣。他畢業於政戰戲劇系，後曾加入陸光藝工隊，之後成為華視基本演員，最終曾在漢聲電台服務長達 15 年。

他師承胡覺海、牟希宗、王大空等名家，打下堅實的播演基礎。袁光麟不僅主持與企劃節目，也廣泛從事配音、廣播劇與聲音導演工作。他曾十八度入圍金鐘獎、五度獲獎，是業界公認的金鐘常勝軍。

在配音領域，他為電影、港劇、歐美影集、日韓劇、動畫卡通、廣告、有聲書等多種媒體獻聲，兼具廣度與深度。在後期，他也曾擔任多所大學的客座講師，將他的配音與播音經驗傳承給年輕世代。

袁光麟一直認為，廣播具備社會教育功能，應受到政府與社會高度重視，他多次公開呼籲要善用與培育廣播人才。

陳凱倫回憶，2022年兩人曾在節目《銀髮俱樂部・凱倫直播間》同台對談時互相「拚嘴皮」打趣，卻在笑談中展現他們在媒體圈超過四十年的沉澱與智慧。原本節目意在留作紀錄，袁光麟更當場打電話叮囑：「節目可以先上 YouTube、FB，讓我多曝光一些。」未料此言竟成他最後的心願。

聲音巨星：從鄭少秋到柯南小五郎

袁光麟涉獵的配音作品橫跨影視、動畫、有聲書、遊戲等領域，為無數角色注入靈魂。以下為部分代表作：

電視劇／港劇配音

《楚留香》《神捕》《江湖奇俠傳》——為鄭少秋角色配音

《保鏢之翡翠娃娃》——配音顧冠忠角色

《風雲》——擔任配音導演

動畫與電影配音

《名偵探柯南》劇場版系列——擔任毛利小五郎配音

《哆啦A夢》劇場版、《森林大帝》——擔任主要配音工作

《正宗哥吉拉》——電影國語版配音

其他聲音作品

《納尼亞傳奇》全七部有聲書——獨挑多角朗讀

台灣動畫《重甲機神》——為「傑克麥克連」獻聲

線上遊戲《劍靈》——為多名角色配音

袁光麟對聲音表情的掌握與情感層次的表達，讓無數觀眾與聽眾留下深刻印象，是許多影迷耳中熟悉卻不一定見其身影的聲音巨星。