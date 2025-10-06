ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李雅英「低調赴花蓮救災」！
這4個告白時機點最好
IU中秋節送「一人1.25萬」
獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

記者黃庠棻／專訪

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們。該劇播出後不只收到許多好評，更入圍第60屆金鐘獎多項大獎。其中，在片中飾演蔡嘉茵的9歲童星葉子綺被提名最具潛力新人獎，近日也接受了《ETtoday星光雲》獨家專訪。

▲葉子綺金鐘專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉子綺憑藉《人生清理員》入圍金鐘獎。（圖／記者林敬旻攝）

葉子綺是第60屆金鐘獎年紀最小的入圍者，目前9歲的她在4、5歲時就開始拍攝廣告，合作過許多大咖演員，細數她的媽媽有蔡嘉茵、方志友、蔡淑臻等人，還有近期將播出的台劇《看看你有多愛我》中飾演楊謹華的女兒、《舊金山美容院》中飾演孫淑媚的女兒。

▲蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（圖／光年映畫提供）

▲蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》飾演母女。（圖／光年映畫提供）

曾演過葉子綺爸爸的巨星也有相當多熟面孔，包含《死了一個娛樂女記者之後》中的薛仕凌，待播台劇《監所男子求生記》中飾演施名帥的女兒，將在11月播出的影集《如果我不曾見過太陽》中飾演姚淳耀的女兒，以及電影《懸命一線》中飾演吳慷仁的女兒。

▲葉子綺金鐘專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉子綺接下來有許多作品待播出。（圖／記者林敬旻攝）

以上多部作品都即將開播或是待播，葉子綺被封為「作品最多的女演員」，露出害羞微笑說道「沒有啦，沒有啦」，又被稱讚「是一堆巨星的女兒」，她則是驕傲地笑說「很開心，有很多厲害的爸爸媽媽」，不難看出她對演戲是打從心底喜愛。

▲葉子綺金鐘專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉子綺接下來有許多作品待播出。（圖／記者林敬旻攝）

談起合作中印象最深刻的藝人，葉子綺坦言是近期剛拍攝完的《懸命一線》，但她在片中對戲最多的不是飾演父親的吳慷仁，而是另一位男主角林柏宏，她親暱地叫著「柏宏哥哥」，坦言對方對自己相當照顧，且非常地貼心。

▲▼吳慷仁深夜臉書發文挺林柏宏。（圖／翻攝自臉書）

▲吳慷仁、林柏宏主演的電影《懸命一線》，葉子綺也有演出。（圖／翻攝自臉書）

在《懸命一線》中，有一場在北海岸拍攝的戲，葉子綺與林柏宏要實地去攀岩，由於她有紫外線過敏，所以必須時常補充防曬，甚至需要撐傘保護皮膚，當天太陽很大但林柏宏一直注意她的狀態，甚至還叫工作人員幫忙替她撐傘。

▲▼《96分鐘》媒體試片聯訪-林柏宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉子綺提到林柏宏在拍戲期間對她相當照顧。（圖／記者周宸亘攝）

葉子綺的媽媽Anna也同樣對林柏宏印象深刻，直言「他真的是很貼心的人，而且一點巨星架子都沒有」，因為在拍攝途中她只能遠遠地觀察女兒的狀態，沒有辦法近距離幫女兒撐傘，所以都是一旁的林柏宏隨時關心，讓她相當感動。

▲葉子綺金鐘專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏的貼心讓葉子綺與媽媽Anna都印象深刻。（圖／記者林敬旻攝）

Anna強調，林柏宏不只對葉子綺相當關照，也很關心工作人員的狀態，還會特地跟女兒聊天，雙方一起談論電動，聊得相當熱絡。甚至葉子綺年紀小懼高，他也會貼心地詢問「這個高度可不可以，如果會怕我再跟工作人員講」，讓母女倆都印象深刻。

