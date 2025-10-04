雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜近期工作滿檔，上半年馬不停蹄完成台北、台中共4場「鑽石舞台之夜」，叫好又叫座共吸引超過2萬人觀賞，胡瓜最後將盈餘捐做公益；另外在華視新開週末重量級綜藝節目也即將進棚錄製，加上原本週日民視戶外實境秀及網路節目的固定外景，每天忙得團團轉，眼尖的粉絲發現，最近雙十晚會公布卡司陣容，竟然邀到胡瓜領軍「台灣味」此段節目的第一棒，驚喜之餘也直呼瓜哥體力簡直像超人。

▲國慶晚會卡司有胡瓜等巨星。（圖／三立提供）

胡瓜表示，其實雙十晚會當天，原本早早排定到澳門出外景，但主辦單位不斷拜託，一週內打了幾十通電話給他，說明今年雙十晚會有一段主題設計是「台灣味」，要呈現台灣電視史上「戲劇」及「綜藝」的經典輝煌時代，胡瓜覺得這段演出很有意義，盛情難卻下提前協調錄製外景時間，在9日當天會趕到台中圓滿劇場跟僑胞及粉絲們一起歡慶雙十節。

▲國慶晚會卡司有胡瓜等巨星。（圖／三立提供）

胡瓜說他答應雙十晚會演出後，竟然三天睡不著，「要做就要做到最好，每天都在構思表演橋段」，據了解，這次演出胡瓜將難得開金嗓，會演唱個人最經典之作，另外說學逗唱的橋段一直是觀眾最期待的，瓜哥說，雙十晚會的「台灣味」經典秀還有陽帆、林俊逸、葉璦菱及孔鏘大樂隊等，成員都是老搭檔了，默契十足，內容有歌、有舞、有模仿，Talking秀保證爆笑，歡樂中帶大家一同回味台灣曾經走過的影視風華。

▲國慶晚會白冰冰同台演出。（圖／三立提供）

瓜哥賣關子說，其實晚會請到一位「封麥」30年超級巨星作為當天彩蛋嘉賓，屆時大家一定會瘋狂尖叫；被問到跟白冰冰將在國慶同台，瓜哥說:「我跟冰冰真的沒事，而且這次雙十晚會不是請我當主持人啊，大家各自都有負責的表演內容，但我會在後台跟冰冰姐打招呼」。

今年的國慶晚會10/9(四)晚上6點半在台中圓滿劇場熱鬧登場，卡司陣容歷年之最：胡瓜、白冰冰、玖壹壹、陽帆、葉璦菱、林俊逸、羅文裕、舞思愛、台中少年兒童合唱團、血肉果汁機、ADOGA阿逗仔、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、九天民俗技藝團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、退儀邦共同演出，晚會由三立電視製播，三立都會台、三立國際台及東森超視聯合播出。