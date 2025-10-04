救災被逼「跟李多慧一樣素顏」！祈錦鈅遭嗆不真心…PO近拍照：跟我道歉

記者潘慧中／綜合報導

祈錦鈅日前親自驅車到花蓮光復鄉救災，未料事後不斷被惡意評論攻擊，除了穿搭遭針對，還有酸民留言嗆「跟多慧一樣素顏不露奶，我就相信妳是真心的」，讓她越看越無奈。

▲祈錦鈅PO近拍照要酸民道歉。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



對此，祈錦鈅在Instagram限時動態澄清，她在救災當天確實是素顏，並附上近拍臉蛋的畫面，說完直接tag酸民，「你要不要跟我道個歉我覺得很委屈欸。」

▲祈錦鈅澄清自己當天真的是素顏。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



至於穿搭，祈錦鈅只能無奈地在留言區說，「對對對，最好選整套搭配好的衣服，不好意思我沒想那麼多，我只拿了方便排汗又便宜捨得丟掉的。」不只這樣，她還附上當天一開始救災的照片，從包緊緊到最後因為太熱，不得已才脫到剩細肩帶背心。

▲從照片中還能看到，祈錦鈅一開始其實包緊緊，到最後因為太熱才脫掉外套。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



面對許多網友都要她學學李多慧，祈錦鈅只想說，「你們這些多慧的粉絲可以也對別人友善一點嗎？」但最後轉念一想，如果因此有更多人投入救災，或許自己被罵「值得吧」。