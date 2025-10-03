「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

記者蔡琛儀／綜合報導

昔日「J女郎」江語晨2016年嫁給外籍機師Josh，婚後育有一子一女，並淡出演藝圈，她今（3日）在小紅書上更新近況，突然自己宣布已與對方協議離婚，「和孩子爸爸友好溝通後，我也順利恢復了單身，日子是要自己過好的，一切都是新的開始我會用心照顧自己照顧孩子，我們都要快樂的生活！」

▲江語晨宣布離婚。（圖／翻攝江語晨小紅書）

江語晨透過影片表示，「我跟孩子的爸爸決定分開了，但我相信這對我們來講是好的結果，當然婚姻中也有很好的回憶，這是我深思熟慮很久，一段時間去做的決定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到離婚原因，江語晨表示，前夫因工作的關係長年不在家，孩子出生後都是自己親力親為在照顧，「分開對他們（指孩子）來說沒有太大的改變，我們現在還是朋友，偶爾會帶孩子出去吃飯，一起做些娛樂，一切都很好，相信這個決定對未來是更好的轉捩點。」

她也對於孩子們的懂事相當欣慰，「我什麼事都會老實跟他們說，他們很樂天，就覺得你們開心就好，孩子最常說的就是媽媽我要你開心，不管什麼決定我們都支持你，這算是我很安慰的，每次聽到他們這樣就覺得非常安慰，很感謝，也很幸運有這麼健康的兩個寶貝。」