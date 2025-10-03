ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉俊謙手機藏滿女友照
50嵐「麵茶系列」全面開賣
直擊／Wendy瘦成一道閃電！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

老高 小茉 Energy 書偉 孫德榮 于朦朧 劉雪華

直擊／Wendy本人瘦成一道閃電！清唱開場唱功超猛　緊張問：怎樣？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Red Velvet主唱Wendy首度以個人身份來到台灣，她做足功課講了許多中文，還參雜台語「水啦」、「打給厚」，相當有誠意。演唱會以清唱的方式揭開序幕，洪亮嗓音響徹場內，歌曲〈Fireproof〉征服全場粉絲。

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Wendy首度以個人身份來台開唱，但本人超瘦。（圖／記者徐文彬攝）

Wendy於3日在新北工商展覽中心開唱，宛如迪士尼公主般穿著緞面紅色的禮服現身，一聲響亮的高音劃破全場寂靜，瞬間點燃觀眾情緒，隨後她以渾厚又細膩的歌聲，帶領歌迷進入一場震撼音樂旅程，秀出穩定唱功，但她謙虛地詢問「剛剛清唱開唱，怎麼樣？好嗎？」得到滿場掌聲，她才放心。

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Wendy展現超猛唱功。（圖／記者徐文彬攝）

親切用中文與粉絲拉近距離，Wendy學了許多單字，「我很想你們，你們呢？好久沒見到台北的Luvie，謝謝你們一直支持我，今天可以期待你們的熱情回應」，台下反應熱情，她還可愛地安慰自己：「太好了！」她更驚訝表示「哇，我剛剛發音好像還不錯」。

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Wendy學了很多中文與粉絲溝通。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 韓星WENDY演唱會 。（圖／記者徐文彬攝）

Wendy這趟提早抵台，她透露昨天在飯店附近逛逛，「也想去看看台北101，聽說炸豆腐也很好吃，聽說甜甜圈也很好吃，還有聽說燒賣小籠包也很好吃，那我只好再來台北了！」全場歡呼，她則大讚「你們是我的力量」、「我好感動」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Red VelvetWendy

推薦閱讀

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

10/2 17:36

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

13小時前

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

10/2 22:29

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

10/2 16:14

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

2小時前

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

10/2 17:32

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

11小時前

南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲

南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲

9小時前

陳芳語陽台脫了！比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光

陳芳語陽台脫了！比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光

9小時前

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

4小時前

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

10/2 19:49

「最強高中生」Ray疑認愛27萬超辣網紅　車內親密同框合照曝光

「最強高中生」Ray疑認愛27萬超辣網紅　車內親密同框合照曝光

8小時前

熱門影音

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
成龍.王力宏親了！　唱完歌「突然嘴對嘴」

成龍.王力宏親了！　唱完歌「突然嘴對嘴」
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
山下智久問候

山下智久問候

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

看更多

【這一幕讓人熱淚】43砲國軍超人救災歸來 民眾夾道揮國旗高喊辛苦了

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前54

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

1小時前2

「睡覺的樣子最美」劉俊謙手機藏滿女友照　蔡思韵要求刪掉⋯他笑曝：說謊了

1小時前61

女畫家認「不解Ryu每個月給Yuma錢」　公開離婚財產分配內幕

2小時前1314

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

2小時前10

周湯豪不藏了！　難掩興奮宣布「我的小孩生了」

3小時前30

《霹靂火》秦楊現身花蓮救災！　「穿雨鞋發物資」全被拍

3小時前10

直擊／Wendy本人瘦成一道閃電！清唱開場唱功超猛　緊張問：怎樣？

3小時前0

血肉果汁機首登釜山搖滾「嗨到韓樂迷熱議」　卻被廁所震撼了

4小時前1310

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

4小時前32

獨家／胡瓜與民視合約明年1月底到期　天王「想收掉一個節目」引觀眾恐慌

讀者迴響

熱門新聞

  1. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    10/2 17:3612
  2. 救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！
    13小時前5872
  3. 老高深夜宣布「頻道暫停更新」
    10/2 22:296014
  4. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    10/2 16:14249
  5. 「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因
    2小時前2414
  6. 65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！
    10/2 17:32881
  7. 韓偶像新歌「大看A片還吸吮手指」遭批低俗
    11小時前6
  8. 南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲
    9小時前12
  9. 陳芳語陽台脫了！
    9小時前4414
  10. 演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
    4小時前2610
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合