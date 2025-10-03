直擊／Wendy本人瘦成一道閃電！清唱開場唱功超猛　緊張問：怎樣？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Red Velvet主唱Wendy首度以個人身份來到台灣，她做足功課講了許多中文，還參雜台語「水啦」、「打給厚」，相當有誠意。演唱會以清唱的方式揭開序幕，洪亮嗓音響徹場內，歌曲〈Fireproof〉征服全場粉絲。

Wendy於3日在新北工商展覽中心開唱，宛如迪士尼公主般穿著緞面紅色的禮服現身，一聲響亮的高音劃破全場寂靜，瞬間點燃觀眾情緒，隨後她以渾厚又細膩的歌聲，帶領歌迷進入一場震撼音樂旅程，秀出穩定唱功，但她謙虛地詢問「剛剛清唱開唱，怎麼樣？好嗎？」得到滿場掌聲，她才放心。

親切用中文與粉絲拉近距離，Wendy學了許多單字，「我很想你們，你們呢？好久沒見到台北的Luvie，謝謝你們一直支持我，今天可以期待你們的熱情回應」，台下反應熱情，她還可愛地安慰自己：「太好了！」她更驚訝表示「哇，我剛剛發音好像還不錯」。

Wendy這趟提早抵台，她透露昨天在飯店附近逛逛，「也想去看看台北101，聽說炸豆腐也很好吃，聽說甜甜圈也很好吃，還有聽說燒賣小籠包也很好吃，那我只好再來台北了！」全場歡呼，她則大讚「你們是我的力量」、「我好感動」。