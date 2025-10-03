獨家／胡瓜與民視合約明年1月底到期　天王「想收掉一個節目」引觀眾恐慌

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜昨天在華視新節目記者會與大家暢聊，胡瓜表示，提到現在電視環境不佳，節目很爛，有個節目想收掉了，想專心做《下面一位》。不過此話一出，令大家聯想，是否在指民視《綜藝大集合》？而有消息指出，胡瓜與民視合約將在明年一月底到期，雙方合作可能出現變數，觀眾收視也會受影響，但民視表示，正積極與胡瓜談約中。

▲胡瓜昨天記者會拋下震撼彈。（圖／記者周宸亘攝）

天王胡瓜昨天在記者會上，突然談到想要收掉一個節目，引起好奇，不過立刻有消息傳出，胡瓜跟民視合約即將在一月底到期，雙方目前尚未有共識，倘若談約不成，天王與這個24年的節目是否能再度合作的確出現變數。但胡瓜主持《綜藝大集合》的確是勞苦功高，會不會離開節目相當值得觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜是大集合的主要核心人物。（圖／民視提供）

而民視則是由副總許念台回應表示：「過去我們是電視台直接跟瓜哥簽約，有年的限制，也有保障時數，疫情期間節目有短時間停錄，年份跟時數配合不起來，雙方認知會有差距，胡瓜合約到明年一月到期，所以律師建議，不要再由電視台直接跟主持人簽約了，因為現在台灣也沒有電視台跟主持人直接簽約。剛好舊合約要到期，我們希望胡瓜大藝去簽合約，我們再加製作費，實在視電視廣告環境不佳，我們希望大家一起共同商量，他原來訂的價碼，能夠有個調整，可是單純降價，主持人一定會不舒服，雙方就是在商量這個，讓製作單位談好新的總額，把酬勞給製作單位，製作公司再給胡瓜，會是未來的做法。」

▲《綜藝大集合》胡瓜開球。（圖／統一獅提供）

許念台也提到，民視當然希望能跟大哥胡瓜繼續合作，只是簽約方式跟以前有改變，但由製作單位去簽約，會比較簡單清楚。