IU穿「印有燦赫照片白T」　AKMU妹超真實反應引全網爆笑

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手兼演員IU（李知恩）近日在SNS曬出一組照片，以「再見了，夏天」為題分享近況，包含粉絲見面會的準備花絮、廣告拍攝幕後與日常生活照。其中最吸睛的，是她隨性穿著AKMU（樂童音樂家）成員李燦赫的周邊T恤、頭髮微亂卻依舊展現清新氣質的模樣。

▲IU穿印有燦赫的照片。（圖／翻攝自Instagram／leechanhyuk）



這一幕立刻引來燦赫的妹妹、AKMU的李秀賢在留言區搞笑「崩潰」：「公主大人，請只穿漂亮的衣服出門吧」，語氣滿是哭笑不得。隨後，李燦赫本人也在自己的SNS曬出身穿同款黑色版本T恤的照片，並配上「숨말당（不要隱藏，理直氣壯）」的字句，幽默回應IU，令粉絲大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲燦赫特別轉發貼文。（圖／翻攝自Instagram／leechanhyuk）



消息曝光後，韓網論壇瞬間被笑聲淹沒。網友們紛紛留言：「秀賢太可愛了，真的像親妹反應」、「如果我追的美貌女神穿我哥的衣服出門，我大概也會這樣」、「IU那張仙女臉配燦赫的周邊T，畫風太魔性」、「숨말당（不要隱藏，理直氣壯）這哏太爆笑了」、「燦赫、IU和秀賢的互動，沒有一個不搞笑」。

更有粉絲笑說，IU不僅公開場合穿，連「粉絲見面會退場時都還穿著」，顯見她對這件T恤是真愛。這場「IU隨興穿衣風波」意外成為粉絲間的趣味話題，也展現了AKMU兄妹與IU之間自然逗趣的交情。

▲IU和燦赫，秀賢感情要好。（圖／翻攝自Instagram／akmuofficial）