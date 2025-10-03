「最強高中生」Ray疑認愛27萬超辣網紅　車內親密同框合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，今（3）日他在IG限動分享一張親密合照，並搭配一個愛心表情符號，照片曝光後不但被瘋猜為官宣戀情，甚至還有眼尖的網友發現，照片中的女子正是IG擁有超過27萬追蹤的網紅Angi Yang。

▲Ray。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_）

透過Ray曬出的合照可見到，他身穿一件白色上衣，只露出部分的臉及一隻眼睛，嘴角不難看出帶著一抹淺淺的微笑，看起來心情不錯。照片左邊的Angi Yang留著一頭搶眼的白金色長髮，搭配上揚眼線及豐厚唇妝，她身穿黑色上衣，造型相當有個性。Angi的眼神直視鏡頭，表情帶點高冷，坐在副駕駛座的她，將頭往Ray的方向靠近。

▲Ray疑似官宣戀情。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_）

事實上，Ray之所以會快速爆紅，是源於他在日本偶遇知名直播主凱塞納特（Kai Cenat）。兩人因在超商前交流而結識，隨後前往美國參加凱塞納特的直播活動，並因此爆紅。對方更特地來台灣出席他的高中畢業典禮，兩人的友誼和合作受到外界高度關注，同時Ray還被封為「最多外國人認識的台灣高中生」。