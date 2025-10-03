9m88 才登威尼斯、釜山影展　睽違2年再爆好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手9m88近年頻頻跨足戲劇、電影，終於再度回歸歌手身分，推出睽違2年的新專輯《暫時集合2》，延續純粹爵士本色，力邀金獎製作人余佳倫、爵士樂人羅妍婷、陳嫺靜與南韓薩克斯風手Kim Oki合作，並請藝術家安爺堂打造羊毛氈封面，呈現音樂與藝術融合的新視覺。

▲9m88將推出新專輯。（圖／爵士寶貝提供）

她透過同步錄音翻玩〈看向我吧〉、〈野獸派〉等舊作，她透露在錄音室中曾因為要挑戰高音真聲唱法與極度收斂的窒息式聲音轉換，錄音過程中一度因唱不到位而自我懊惱，甚至在錄音室裡越唱越生氣，最後才將那段真音狠狠釋放。「唱歌就是跟自己的對話與修行吧！」她說：「你會展現出脆弱感，也會知道自己能做到什麼、不能做到什麼。」

與陳嫺靜合作的〈看向我吧〉，則成為心靈療癒之作，她透露詞句像是「真的看見自己」，錄音過程深受撫慰，兩人以歌聲與饒舌交錯，擦出爵士即興與我流風格的火花，9m88直呼：「有時候不認識的人卻給你溫暖目光，那就是善意的開始。」

▲▼ 9m88日前隨《女孩》劇組前進多個國際影展。（圖／爵士寶貝提供）

音樂之外，9m88也跨足影壇，在陳玉勳導演電影《大濛》演唱主題曲〈大濛的暗眠〉，首度入圍「最佳原創電影歌曲」，更出演舒淇執導電影《女孩》，隨劇組前進威尼斯、釜山影展，親身感受國際殿堂震撼，「每天都像跟大明星同行。」 她笑說雖然行程緊湊，但收穫滿滿，「在電影圈裡看到大家對專精的追求，讓我也想在音樂上更精進自己。」

她更趁空檔走訪小鎮拍攝，並在釜山影展與韓國影迷面對面交流，感受強烈共鳴。9m88說：「能把作品帶到國際，看到觀眾的情感連結，真的很感動。」