ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」
「5個方法」幫你減緩焦慮
前主播出車禍！「駕駛座被撞凹」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

老高 小茉 Energy 書偉 孫德榮 于朦朧 劉雪華

BTS智旻坦承發生很多事　「成為一個好大人並不容易」

記者張筱涵／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員智旻在近日圍繞「私生活」的傳聞告一段落後，首度透過直播向粉絲吐露心聲。他於1日透過官方粉絲社群Weverse進行直播，分享專輯進度與個人近況，並間接回應外界關注。

外送稿用　▲▼智旻。（圖／翻攝自Instagram／/j.m）

▲智旻。（圖／翻攝自Instagram／/j.m）

智旻表示，目前正專注於新專輯製作，「還沒有正式演出準備，所以努力在進行專輯工作，也一直保持運動和節食來調整狀態。」他強調這將是一張「成員們都非常珍惜的作品」，並期待粉絲的反應。他透露軍白期結束後更加珍惜與粉絲的交流，直言：「我真的很想念大家，能久違回來很高興。未來不會再有這樣的空白期，明年專輯推出後就會到各地與大家見面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界對其私生活的議論，智旻則婉轉表達心境：「這段時間發生了很多事，但我只想一直展現好的模樣，成為一個好大人、好好生活其實並不容易，我也深刻感受到這一點。」他坦言自己會持續努力，並感謝粉絲的鼓勵與支持。

最後，智旻向粉絲喊話：「不要擔心我的健康，希望你們幸福快樂。我也會準備更多東西帶給大家，很快就會再見。」

另一方面，智旻多年來不斷被傳與《Heart Signal 2》出演者宋多恩交往，近日宋多恩曾上傳一段疑似與智旻見面的影片，再度引發熱議。對此，經紀公司BigHit Music打破沉默，罕見發表聲明，承認兩人「過去確實曾有好感並維持過一段關係，但已是多年前的事，目前並非交往中」，並呼籲外界停止無根據的揣測，以免對雙方造成傷害。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

BTS防彈少年團

推薦閱讀

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

18小時前

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

13小時前

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

19小時前

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

16小時前

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

18小時前

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

17小時前

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

13小時前

前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」下不來過程曝

前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」下不來過程曝

14小時前

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

2小時前

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

12小時前

嘎琳加錢坐安全門「被爆升等豪華艙」　隊友傻眼：難道有內鬼？

嘎琳加錢坐安全門「被爆升等豪華艙」　隊友傻眼：難道有內鬼？

15小時前

YTR金針菇救災發聲！急奔花蓮「鏟土全身泥濘」：這是台灣最美一面

YTR金針菇救災發聲！急奔花蓮「鏟土全身泥濘」：這是台灣最美一面

15小時前

熱門影音

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明

「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

看更多

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

金高銀《妳和其餘的一切》閨蜜情跨40年！「女生糾結心思」全演出來了

27分鐘前0

終於等到了！山下智久官宣台灣見面會　「一天兩場」11月登台

45分鐘前413

救災「穿運動內衣」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

1小時前2

苗栗超商砍人魔再犯！陳彥婷怒批「要死自己去死」　3藝人為女童祈福

2小時前30

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

3小時前0

BTS智旻坦承發生很多事　「成為一個好大人並不容易」

3小時前1

10月3日星座運勢／雙子收告白情書桃花旺！　處女座小投資爆賺

12小時前90

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

13小時前31

雷嘉汭久違合體《八尺門》導演　為原創盛事揭幕「首獎高達100萬」

13小時前3014

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

讀者迴響

熱門新聞

  1. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    18小時前10
  2. 老高深夜宣布「頻道暫停更新」
    13小時前6014
  3. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    19小時前249
  4. 書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你
    16小時前242
  5. 65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！
    18小時前881
  6. 孫德榮大動作替于朦朧喊冤
    17小時前404
  7. 風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相
    13小時前81
  8. 前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」
    14小時前184
  9. 啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」
    2小時前6
  10. YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲
    12小時前18
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合