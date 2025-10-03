BTS智旻坦承發生很多事　「成為一個好大人並不容易」

記者張筱涵／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員智旻在近日圍繞「私生活」的傳聞告一段落後，首度透過直播向粉絲吐露心聲。他於1日透過官方粉絲社群Weverse進行直播，分享專輯進度與個人近況，並間接回應外界關注。

▲智旻。（圖／翻攝自Instagram／/j.m）



智旻表示，目前正專注於新專輯製作，「還沒有正式演出準備，所以努力在進行專輯工作，也一直保持運動和節食來調整狀態。」他強調這將是一張「成員們都非常珍惜的作品」，並期待粉絲的反應。他透露軍白期結束後更加珍惜與粉絲的交流，直言：「我真的很想念大家，能久違回來很高興。未來不會再有這樣的空白期，明年專輯推出後就會到各地與大家見面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界對其私生活的議論，智旻則婉轉表達心境：「這段時間發生了很多事，但我只想一直展現好的模樣，成為一個好大人、好好生活其實並不容易，我也深刻感受到這一點。」他坦言自己會持續努力，並感謝粉絲的鼓勵與支持。

最後，智旻向粉絲喊話：「不要擔心我的健康，希望你們幸福快樂。我也會準備更多東西帶給大家，很快就會再見。」

另一方面，智旻多年來不斷被傳與《Heart Signal 2》出演者宋多恩交往，近日宋多恩曾上傳一段疑似與智旻見面的影片，再度引發熱議。對此，經紀公司BigHit Music打破沉默，罕見發表聲明，承認兩人「過去確實曾有好感並維持過一段關係，但已是多年前的事，目前並非交往中」，並呼籲外界停止無根據的揣測，以免對雙方造成傷害。