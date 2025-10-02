張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

▲張秀卿打頭陣演出。（圖／新莊區公所提供）



記者翁子涵／台北報導

新北市首屆「潮月新莊」系列活動，日前於新莊廟街與廣場登場，首夜「台語經典之夜」由台語歌后張秀卿打頭陣，她以渾厚嗓音獻唱〈車站〉、〈愛你一萬年〉等金曲，當〈車站〉前奏一下，全場立刻大合唱，張秀卿感性直呼：「觀眾眼神一直望著我，跟著唱，不只表演更像交流，非常有成就感。」她透露演出邀約不斷，希望能趁連假休養充電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳昶均、小男孩樂團接力飆歌。（圖／新莊區公所提供）



台語創作才子陳昶均則感謝工作人員熱心協助停車，他也笑說中秋、雙十連假都忙著演出，接下來還要努力接尾牙，讓他感嘆想出國度假目前仍是夢想，逗樂現場眾人。

隔夜「國語經典之夜」多組新世代歌手輪番獻聲，由小男孩樂團壓軸，帶來〈Everything〉、翻唱曲〈一百萬個可能〉及自創曲〈Hey Girl〉，清新嗓音與熱力節奏讓氣氛沸騰。團員興奮直說：「第一次在廣場合體，微風徐徐觀眾邊吃美食邊搖擺，氛圍超棒，歌迷比手勢打拍子，熱情讓我們滿載而歸。」

談及中秋與國慶連假，小男孩樂團透露中秋節會與家人烤肉、吃月餅，享受團聚時光。若時間允許，盼趁國慶連假安排短程旅行，不只放鬆也能替自己充電。他們也分享近期重心在演出，期待每場都能給觀眾新鮮感，甚至準備小驚喜，和歌迷一起嗨唱。

