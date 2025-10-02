嘎琳加錢坐安全門「被爆升等豪華艙」　隊友傻眼：難道有內鬼？

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」嘎琳日前發文宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言近期受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望，已在上個月28日完成最後應援。不料，今（2）日嘎琳卻遭週刊爆料赴美工作時，拿信用卡將座位升等成豪華經濟艙，消息一出再度引發討論。為此，她的隊友們紛紛出面發聲了！

▲琳妲（圖左）、嘎琳。（圖／翻攝自Facebook）

琳妲今（2）日在Threads發布一篇極為憤怒的貼文，除了隊友嘎琳抱不平，更懷疑團隊中疑似有內鬼。她在文中憤怒地表示，自己看到新聞後，感到「雞皮疙瘩、毛骨悚然，並提出質疑：「難道真的有內鬼喔？？？？？」字裡行間，滿是對爆料者的不屑，以及對嘎琳的心疼。

▲琳妲替嘎琳抱不平。（圖／翻攝自Threads／linda831212）

緊接著，琳妲在文中，解釋自己之所以會懷疑有內鬼原因。她表示，今天這篇爆料內容，竟鉅細靡遺地寫出嘎琳，私下的搭機習慣，包含「加錢坐安全門旁邊」等細節。不僅如此，就連嘎琳在過程中，曾拿出信用卡的舉動，也都被寫得一清二楚，讓她感到相當不可思議。

▲琳妲的貼文吸引隊友們留言。（圖／翻攝自Threads／linda831212）

除了對嘎琳的隱私遭洩漏感到憤怒，更讓琳妲無法接受的，是爆料者其心可議的動機，「還選擇嘎琳生日這天發文⋯⋯⋯⋯⋯大家真的要好好保護自己。」貼文曝光後，除了掀起網友討論之外，就連隊友小紫、Kira詹上真也都在底下留言「為什麼那個人會知道，升等後的位置叫啥名稱？還看得到嘎琳拿出信用卡？起雞皮疙瘩耶」、「姐妹們妳們搞錯重點了，新聞資訊都是錯的，不管嘎琳腿多長，她只是加錢坐逃生門旁邊的位子，沒有升豪機啊，妳們不要被風向帶歪，這件事純屬胡說八道。」