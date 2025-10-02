孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

記者孟育民／台北報導

孫德榮日前現身新莊地藏王菩薩廟，替愛徒于朦朧舉行祈福超渡儀式，感觸說：「北京無神論，我們台灣有我們的方法，如果正如外面所說，他是被打死再丟下來的，那我更應該把他的魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」大動作替于朦朧發聲喊冤，更將替他舉辦招魂法。稍早，他社群突發「不自殺聲明」，並表示在抖音上驚見死亡預告。

▲孫德榮替于朦朧喊冤。（圖／記者呂佳賢攝）



孫德榮公開網友私下對話，該名網友表示「有人來為他（于朦朧）討公道了，離譜的是，討公道的這個人（孫德榮）死期抖音都有標記了」，疑似生命受到威脅，抖音上更有人預告他的死亡時間，對此他發出不自殺聲明，強調，「我只希望孩子能無掛礙的到西方極樂世界，我非警政單位不用給我任何線索或消息，再次聲明！」

▲孫德榮發不自殺聲明。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

事實上，孫德榮大動作替于朦朧喊冤，因為于朦朧過去是他栽培的8位練習生之一，經過一年半的訓練後孫德榮回台，合約全數無條件歸還，才有機會讓于朦朧參加《快樂男聲》出道，對此他自責說，「我以爲天娛是很非常好的經紀公司，因為我當時跟所有天娛的長官都住在同一棟樓，我後來發現是天娛做這件事，我非常懊惱難過，我甚至想過是不是沒訓練他1年6個月，他是不是還快樂活在這個世界上。」

他先前曾揚言要赴北京替于朦朧討回公道，不過透露已遭身邊好友勸退，「所有人都不準我去，所以我應該不會去，如果人到了北京，就是踏進別人的地盤，事情就難講。」