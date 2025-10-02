72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

▲趙雅芝。（圖／翻攝自小紅書）

趙雅芝再度以驚人狀態震撼紅毯！現身第十二屆絲綢之路國際電影節時，她身穿一襲CHATS BY C.DAM黑色薄紗貼身禮服，利落的單袖剪裁搭配繁複垂墜飾品，優雅中帶點神祕氣息，登場瞬間全場焦點瞬間凝聚在她身上。72歲的她不僅氣場全開，舉手投足間盡顯雍容風華，網友更直呼「這狀態太扯，根本逆齡天花板」！

一襲黑紗驚艷全場 化身神秘西域公主

這回紅毯造型可說是突破以往優雅端莊印象！趙雅芝選擇貼身剪裁的黑色禮服，細緻的褶皺設計勾勒出纖細身形，而肩頸間的非對稱設計與薄紗拼接更添性感氣息；搭配銀色頭飾與長耳墜，整體造型宛如西域貴族女子，神秘又充滿故事感，一登場便驚豔四座。

▲趙雅芝。（圖／翻攝自小紅書）

禮服細節完美襯托 72歲氣場完全不輸年輕人

近看細節更是讓人驚呼連連！黑色薄紗若隱若現的設計，讓整體造型在沉穩之中帶出輕盈感，尤其她挺拔的姿態、紅唇笑容與亮眼的珠寶飾品互相呼應，不只展現高雅氣質，也將成熟女人的自信魅力發揮得淋漓盡致。許多網友紛紛留言「72歲能有這狀態太驚人」、「這根本紅毯最亮的一幕」。

▲趙雅芝。（圖／翻攝自小紅書）

換上清新旗袍頒獎 展現東方優雅風韻

不僅紅毯造型吸睛，登台頒獎時她換上一套薄荷綠亮片旗袍套裝，細緻的盤扣與流動的亮片設計，在燈光映照下格外亮眼，俐落的短袖版型結合優雅盤髮，既典雅又充滿舞台感，與先前的黑紗造型形成鮮明對比，充分展現趙雅芝身為資深女星的多面風采與氣場。

▲趙雅芝。（圖／翻攝自小紅書）

逆齡傳奇再添一筆 趙雅芝穩坐優雅女神寶座

從紅毯驚豔全場，到典禮舞台上的沉著大方，趙雅芝的一舉一動都充滿魅力，72歲的她依舊保持完美身段與狀態，無論氣場、儀態或服裝駕馭力，都讓人難以將她與年齡劃上等號。難怪網友紛紛封她為「真正的逆齡天花板」，再次證明經典優雅的力量永不過時。

