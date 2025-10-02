醫早建議洪詩剖腹！二寶爸李運慶首露面　產房目睹「臍帶繞脖」

記者黃庠棻／台北報導

女星洪詩2023年嫁給男星李運慶，去年剛生下女兒「哺哺」，今年5月懷第二胎，1日她宣布二女兒「那那」順利生產，生產時發現寶寶臍帶纏在脖子上，連醫生都鬆口氣幸好及時生產，否則越繞越緊後，就會無法正常運輸氧氣。今（2）日李運慶出席新戲開鏡，也是他升格二寶爸後首度露面。

▲洪詩、李運慶喜迎二寶。（圖／翻攝自FACEBOOK／洪詩）

民視最新八點檔《豆腐媽媽》今（2）日舉辦開鏡記者會，該劇由馮凱執導，主演包含謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華、蘇晏霈、曾子益、吳鈴山、吳政澔、黃尚禾、李運慶等人。演員群中喜事連連，包含謝瓊煖入圍金鐘獎、藍葦華剛入圍金馬獎，而李運慶則是喜迎二公主誕生。

李運慶升格二寶爸後首露面，透露小女兒其實在9月底就出生，目前老婆洪詩因為剖腹產的關係，還躺在床上休養中，談到妻子的生產過程，他坦言自己在產房裡面陪產，看到二寶生出來的瞬間「臍帶像電話線一樣都捲在一起」。

▲民視最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

回憶洪詩生產過程，李運慶表示老婆的羊水比較多，所以寶寶會在肚子裡面玩，所以才會導致臍帶纏繞，由於超音波照不出臍帶有沒有繞頸，所以經過醫生建議，夫妻倆決定要剖腹產，後來去算了日子後，決定在9月底迎接寶寶到來，他透露「醫生說幸好剖腹了，不然狀況很危險，慶幸看到寶寶平安出來。」





▲李運慶（左）出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（圖／民視提供）