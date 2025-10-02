65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

記者劉宜庭／綜合報導

女星劉雪華縱橫影壇數十年，以精湛的「一秒落淚」演技深植人心，近日為了新片《浪浪人生》中的角色，被爆敬業到不惜「拔光滿口牙齒」，消息一出震驚各界。對此，現年65歲的她親自在活動現場闢謠，並笑著還原當時爭取角色的有趣過程，展現了資深演員的專業與智慧。

▲劉雪華在新片中飾演90歲老奶奶。（圖／翻攝自微博／電影浪浪人生）

在電影《浪浪人生》的宣傳活動上，劉雪華針對網路傳言做出回應。她澄清，牙齒並不是為了這部戲而拔的，「那牙不是為了這部戲拔的，要不然人家會以為我…」，她解釋自己的牙齒本來就是假牙，並非真牙。

劉雪華透露，當初與導演見面時，導演曾隨口說了一句她「有點年輕」，與片中老奶奶形象有些差距。沒想到，反應極快的她，當場就直接將自己的假牙拿了下來，並刻意做出嘴巴向內凹陷的模樣，突如其來的舉動讓導演當場愣了一下，隨後便笑著認可了她的造型，她也因此成功爭取到了這個角色。

▲劉雪華闢謠（圖／翻攝自微博／電影浪浪人生）

劉雪華笑著說：「我是這樣爭取來的！」這段幽默又展現機智的發言，不僅成功破除了為戲犧牲健康的謠言，更讓在場所有人見識到她為了完美詮釋角色，所付出的努力與敬業精神，贏得滿堂喝采。