唯一官方大使！Rosé遭英雜誌切掉「又疑被她打黑」　粉絲不滿湧入

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé近日出席巴黎聖羅蘭（Saint Laurent）2026春夏時裝秀，卻在媒體公開的合照中引發爭議。英國時尚雜誌《ELLE UK》上傳的照片中，Rosé的身影被裁切掉，同場藝人上傳的照片中也存在異樣處，讓粉絲表達強烈不滿。

▲海莉·鮑德溫、柔伊·克拉維茲、酷娃恰莉和Rosé合照。（圖／翻攝自Instagram／wmag）



Rosé作為聖羅蘭全球大使，9月29日與海莉·鮑德溫（Hailey Bieber）、柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）、歌手酷娃恰莉（Charli XCX）共同合影。不過，《ELLE UK》公開的版本中唯獨缺少Rosé，而《W Magazine》等其他媒體釋出的同角度照片則完整保留她站在最右側的畫面，形成鮮明對比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《ELLE UK》疑似裁掉Rosé。（圖／翻攝自Instagram／elleuk）



酷娃恰莉在個人社群帳號分享當天活動側拍照時，是有她們4人坐在一起的完整照片，但照片中Rosé所在的位置被打上黑色陰影處理，畫面隨即引發爭議。

▲酷娃恰莉上傳的照片中，Rosé部分有黑色陰影。（圖／翻攝自Instagram／charli_xcx）



特別的是，Rosé是本次活動中唯一的聖羅蘭官方全球大使，她自2020年起擔任該品牌全球大使，今年1月更成為聖羅蘭美妝全球大使。對於照片爭議，不少網友湧入《ELLE UK》帳號留言質疑「為什麼把Rosé裁掉？」、「是不是刻意排除亞洲人？」、「連品牌大使都被刪掉，原因是什麼？」