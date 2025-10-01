金馬62／曾敬驊2片搶入圍！《我家的事》勝出　執委會曝「不能同時入圍」內幕

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍名單出爐！新生代演員曾敬驊今年有兩部電影作品《我家的事》和《大濛》，不少影迷甚至期待能「雙料入圍」，而最終他以《我家的事》獲得最佳男配角提名。對此金馬執委會執行長聞天祥坦言，曾敬驊部分花費評審非常多時間討論，他也解釋未能同時以兩部作品入圍的原因。

▲《我家的事》（左起）曾敬驊、黃珮琪、高伊玲和藍葦華，一家四口同時入圍金馬。（圖／牽猴子提供）

在金鐘獎賽制上，曾出現同一名演員以兩部作品，同時入圍一個獎項的情況。像是謝盈萱當年就是同時以《四樓的天堂》、《俗女養成記》兩劇同時入圍女主角，最終以 《四樓的天堂》拿下女主角獎時，不小心脫口說出《俗女養成記》的感言，才造就了「FUCK！」的名場面。

不過金馬獎史上，確實少有如此的情況。對此聞天祥特別解釋，金馬賽制上並沒有禁止，但因為金馬獎較為嚴格的地方，是得獎票數不但得是最高，且必須得過半。聞天祥說：「所以複選（決定入圍）評審怕決選時票數會分散，反而兩頭空。這時候評審就會因為愛他，而做出取捨，通常是會聚焦同一個演員的其中一部作品。」而曾敬驊這次就是《我家的事》票數勝出《大濛》。

▲曾敬驊今年有兩部電影作品《我家的事》和《大濛》，不少影迷甚至期待能「雙料入圍」。（圖／牽猴子提供）

而《我家的事》這次不只一家四口：藍葦華、高伊玲、曾敬驊和黃珮琪，甚至「第五口」姚淳耀都一起入圍金馬，導演潘客印也獲得最佳新導演、最佳改編劇本的提名。首次入圍金馬影帝的藍葦華說：「我們一家人終於會一起走紅毯了，與一家人一起入圍金馬奬，好快樂好幸福。這是我的第一次金馬，謝謝評審，謝謝愛《我家的事》的你們。」

▲藍葦華（左）以《我家的事》首度角逐金馬影帝。（圖／牽猴子提供）

已經以《我家的事》拿下北影影后，這次再入圍金馬獎「最佳女主角」高伊玲則表示：「何其有幸，能與一家人一同入圍，心中充滿感謝。11月22日期待全家出遊，共同分享這份難得的喜悅。」而入圍「最佳男配角」的曾敬驊說：「謝謝評審的肯定與劇組所有人的用心及信任，大家一起來金馬看電影吧！」

▲高伊玲先起已經以《我家的事》拿下北影影后。（圖／牽猴子提供）



與曾敬驊一起入圍「最佳男配角」的姚淳耀，也開心表示：「從入行第一部電影到今天第15年，第一次入圍金馬，真的是非常驚喜開心，謝謝才華洋溢的潘客印導演，能跟大家一起入圍，並身在一個動人的故事裡面，非常榮幸，謝謝評審能跟各位優秀前輩及同行們一起入圍，是40歲最好的生日禮物！」

▲姚淳耀以《我家的事》，第一次入圍金馬。（圖／記者林敬旻攝）

入圍「最佳女配角」的黃珮琪，也感性表示：「全家人一起入圍金馬獎真的好感動！能因為《我家的事》被看到，真的非常感謝。這部作品對我來說，不只是演一個角色，而是重新去理解『家』的溫柔與意義。謝謝潘客印導演，從《姊姊》之後，再一次帶著我們全家人一起回到金馬獎。也謝謝一路陪伴我的家人、經紀公司、還有觀眾，因為有你們的共鳴，這個角色才有生命。」

▲電影《我家的事》一家四口同時入圍金馬。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印首部長片就有這樣的成績，他透過片商表示：「我家的事是一部真誠的電影，這份真誠是由所有劇組主創，發行夥伴牽猴子，還有演員們一起創造出來的。這次八項的入圍成果，是我們全體一起創作的成果，所有入圍與沒入圍的夥伴，我都以他們為榮。我們大家一起去金馬吧！《我家的事》現正熱映中，歡迎來看！」而獲得「最佳電影歌曲」提名的盧廣仲則說：「謝謝導演的邀請，害我吃早餐都不傷心了。」