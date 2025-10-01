ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

嚴立婷助花蓮賑災「善良不是競賽」
不愛喝水的「5個壞處」
「2010年代死語」驚見Hold住姐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊月娥 于朦朧 高泰宇 傅崐萁 許光漢 李彩玟 柳多仁 祈錦鈅

金馬62／曾敬驊2片搶入圍！《我家的事》勝出　執委會曝「不能同時入圍」內幕

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍名單出爐！新生代演員曾敬驊今年有兩部電影作品《我家的事》和《大濛》，不少影迷甚至期待能「雙料入圍」，而最終他以《我家的事》獲得最佳男配角提名。對此金馬執委會執行長聞天祥坦言，曾敬驊部分花費評審非常多時間討論，他也解釋未能同時以兩部作品入圍的原因。

▲電影《我家的事》主演（左起）演員高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華，日前「全家出動」和影迷相見歡。（圖／牽猴子提供）

▲《我家的事》（左起）曾敬驊、黃珮琪、高伊玲和藍葦華，一家四口同時入圍金馬。（圖／牽猴子提供）

在金鐘獎賽制上，曾出現同一名演員以兩部作品，同時入圍一個獎項的情況。像是謝盈萱當年就是同時以《四樓的天堂》、《俗女養成記》兩劇同時入圍女主角，最終以 《四樓的天堂》拿下女主角獎時，不小心脫口說出《俗女養成記》的感言，才造就了「FUCK！」的名場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過金馬獎史上，確實少有如此的情況。對此聞天祥特別解釋，金馬賽制上並沒有禁止，但因為金馬獎較為嚴格的地方，是得獎票數不但得是最高，且必須得過半。聞天祥說：「所以複選（決定入圍）評審怕決選時票數會分散，反而兩頭空。這時候評審就會因為愛他，而做出取捨，通常是會聚焦同一個演員的其中一部作品。」而曾敬驊這次就是《我家的事》票數勝出《大濛》。

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊今年有兩部電影作品《我家的事》和《大濛》，不少影迷甚至期待能「雙料入圍」。（圖／牽猴子提供）

而《我家的事》這次不只一家四口：藍葦華、高伊玲、曾敬驊和黃珮琪，甚至「第五口」姚淳耀都一起入圍金馬，導演潘客印也獲得最佳新導演、最佳改編劇本的提名。首次入圍金馬影帝的藍葦華說：「我們一家人終於會一起走紅毯了，與一家人一起入圍金馬奬，好快樂好幸福。這是我的第一次金馬，謝謝評審，謝謝愛《我家的事》的你們。」

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲藍葦華（左）以《我家的事》首度角逐金馬影帝。（圖／牽猴子提供）

已經以《我家的事》拿下北影影后，這次再入圍金馬獎「最佳女主角」高伊玲則表示：「何其有幸，能與一家人一同入圍，心中充滿感謝。11月22日期待全家出遊，共同分享這份難得的喜悅。」而入圍「最佳男配角」的曾敬驊說：「謝謝評審的肯定與劇組所有人的用心及信任，大家一起來金馬看電影吧！」

▲《我家的事》真實刻畫家的模樣，被譽為下半年最觸動人心的作。（圖／牽猴子提供）

▲高伊玲先起已經以《我家的事》拿下北影影后。（圖／牽猴子提供）

與曾敬驊一起入圍「最佳男配角」的姚淳耀，也開心表示：「從入行第一部電影到今天第15年，第一次入圍金馬，真的是非常驚喜開心，謝謝才華洋溢的潘客印導演，能跟大家一起入圍，並身在一個動人的故事裡面，非常榮幸，謝謝評審能跟各位優秀前輩及同行們一起入圍，是40歲最好的生日禮物！」

▲姚淳耀出席《我家的事》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲姚淳耀以《我家的事》，第一次入圍金馬。（圖／記者林敬旻攝）

入圍「最佳女配角」的黃珮琪，也感性表示：「全家人一起入圍金馬獎真的好感動！能因為《我家的事》被看到，真的非常感謝。這部作品對我來說，不只是演一個角色，而是重新去理解『家』的溫柔與意義。謝謝潘客印導演，從《姊姊》之後，再一次帶著我們全家人一起回到金馬獎。也謝謝一路陪伴我的家人、經紀公司、還有觀眾，因為有你們的共鳴，這個角色才有生命。」

▲電影《我家的事》主演（左起）演員高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華，日前「全家出動」和影迷相見歡。（圖／牽猴子提供）

▲電影《我家的事》一家四口同時入圍金馬。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印首部長片就有這樣的成績，他透過片商表示：「我家的事是一部真誠的電影，這份真誠是由所有劇組主創，發行夥伴牽猴子，還有演員們一起創造出來的。這次八項的入圍成果，是我們全體一起創作的成果，所有入圍與沒入圍的夥伴，我都以他們為榮。我們大家一起去金馬吧！《我家的事》現正熱映中，歡迎來看！」而獲得「最佳電影歌曲」提名的盧廣仲則說：「謝謝導演的邀請，害我吃早餐都不傷心了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我家的事曾敬驊藍葦華黃珮琪高伊玲姚淳耀潘客印

推薦閱讀

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

9/30 19:21

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

16小時前

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

15小時前

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

16小時前

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

10小時前

阮經天正牌女友身分曝光！秘戀1年…又爆「清秀女伴」時間點重疊

阮經天正牌女友身分曝光！秘戀1年…又爆「清秀女伴」時間點重疊

16小時前

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

9/30 22:06

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

16小時前

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

9/30 21:35

唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

7小時前

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

12小時前

剛捐30萬！李多慧素顏現身花蓮救災　「加入挖土行列」現場畫面曝光

剛捐30萬！李多慧素顏現身花蓮救災　「加入挖土行列」現場畫面曝光

7小時前

熱門影音

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片

林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」

邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

看更多

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

阿喜請「鏟假」攜母赴花蓮　挺進災區駁人力足夠謠言

1小時前30

逸祥列2點「籲取消博愛座」　認了怕被情勒：坐博愛座需要勇氣

1小時前0

金馬62／曾敬驊2片搶入圍！《我家的事》勝出　執委會曝「不能同時入圍」內幕

1小時前41

啦啦隊正妹赴花蓮救災　吐真實感受：只有一天假也可以衝

1小時前3217

李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得：受益良多

2小時前50

嚴立婷捐款6位數助花蓮賑災　「善良不是競賽」曝心聲：不該被定義

2小時前50

米可白被嫌「演媽沒說服力」　站上體重計一看嚇傻：不能再放縱

2小時前0

金馬獎62／吳慷仁「有報名」票數不足！　好萊塢女星劉玉玲、林柏宏都是遺珠

3小時前924

「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

3小時前0

網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

讀者迴響

熱門新聞

  1. 花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣
    9/30 19:215842
  2. 閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊
    16小時前3037
  3. 光復加入水槍超人！杜詩梅淚謝32藝人
    15小時前524
  4. 阮經天小20歲千金女友曝光！　跨越台韓中三地遠距離戀
    16小時前1810
  5. 趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」
    10小時前84
  6. 阮經天正牌女友身分曝光　爆清秀女伴時間點重疊
    16小時前43
  7. 女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人
    9/30 22:06144
  8. 阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動露餡
    16小時前3
  9. 獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥
    9/30 21:354210
  10. 唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛
    7小時前10292
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合