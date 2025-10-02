ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
嚴立婷助花蓮賑災「善良不是競賽」
不愛喝水的「5個壞處」
「2010年代死語」驚見Hold住姐
黃鐙輝「騎完阮經天」就入圍金馬！萁媽燒香謝豬哥亮　奧斯卡名導西恩貝克也搶獎

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎1日揭曉入圍名單，黃鐙輝以《左撇子女孩》獲得金馬男配入圍，他幽默公布前才跟好友阮經天一起運動，「一定是因為一直騎在金馬影帝身上，也接棒到好運。」令人驚喜的是，奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）因擔任該片編劇和剪輯，也在今年的入圍名單之中，可說是最大咖入圍者。

▲《左撇子女孩》金馬入圍九項，演員黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛，都獲得提名。（圖／光年映畫提供）

▲黃鐙輝（左）在《左撇子女孩》中飾演一名在夜市擺攤的百貨小販，活靈活現入圍金馬獎最佳男配角。（圖／光年映畫提供）

黃鐙輝對入圍表達激動心情，「從演出第一部電影艋舺到現在15年了，我從來沒有想過我能入圍金馬獎，謝謝這一路上找我拍戲的所有人 ，是你們讓我成長為更好的演員！謝謝你們讓我有機會被看到。」而與黃鐙輝的相愛相殺的丈母娘「萁媽」，在聽到女婿入圍後馬上點香，向感謝眾神明以及「豬大哥」豬哥亮，感謝他們保佑和照顧自己的女婿。

▲「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍，點香感謝眾神明。（圖／我在娛樂提供）

▲「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍，點香感謝眾神明和豬哥亮保佑。（圖／我在娛樂提供）

西恩貝克曾以《艾諾拉》獲得奧斯卡最佳導演、影片、原創劇本，他與《左撇子女孩》導演鄒時擎是長達20年的工作夥伴。已是國際影壇大咖的西恩貝克，得知獲得金馬入圍後，興奮表示：「我高興得要飛上天了！《左撇子女孩》在金馬獎獲得9項提名！這部電影是我們獻給台北的一封情書，如今能在台灣這樣一個令人敬佩的影展（同時也是世界上最好的影展之一）得到這麼多的肯定，對我、對時擎、以及我們優秀的演員及劇組們來說，都是莫大的鼓舞。」

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（Sean Baker）。（圖／路透）

▲奧斯卡名導西恩貝克，也入圍本屆金馬獎。（圖／路透社）

入圍「最佳新導演」鄒時擎說：「入圍金馬獎，對我來說像是一個漫長等待後的珍貴時刻。《左撇子女孩》是我多年以前心中埋下的一顆種子，雖然並沒有經歷無數次的推翻重來，但卻一直等待著最適合的時機與條件去發芽。」

她接著表示：「這不只是我個人的肯定，而是屬於整個劇組、演員，以及一路支持我們的朋友與家人。電影的完成是一個集體努力的結果，而這次金馬獎的入圍，更像是給予大家的禮物。最讓我感動的是，能以一個深深紮根於台灣的故事，被台灣最具代表性的電影獎項看見。這份等待，終於有了最美好的回應。」

▲《左撇子女孩》金馬入圍九項，演員黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛，都獲得提名。（圖／光年映畫提供）

▲導演鄒時擎花了25年，完成《左撇子女孩》這部富有初衷的電影。（圖／光年映畫提供）

以該片最佳女配角蔡淑臻說：「可以跟喜歡的人們一起工作已經很夢幻，竟然還可以一起入圍，謝謝金馬獎，謝謝評審。」片中演出母女檔，並將同台角逐最佳女配角葉子綺Nina，則表示：「謝謝導演在我六歲的時候讓我出演《左撇子女孩》，這是我第一部主演的電影，能夠入圍金馬獎我替宜靜感到開心。因爲這部電影我去了好多國家參加影展，體驗從來不曾有過的經歷，累積許多美好的回憶，我覺得自己非常幸運，真的特別的感恩，希望大家喜歡這一部電影。」

▲《左撇子女孩》金馬入圍九項，演員黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛，都獲得提名。（圖／光年映畫提供）

▲蔡淑臻在《左撇子女孩》中將成熟女性的困境與進退表現自然流暢，深受評審肯定。（圖／光年映畫提供）

馬士媛以該片獲得「一生只能提名一次」的最佳新演員，她在本片擔綱重任，也被金馬評審點評：「跟母親（蔡淑臻）還有妹妹（葉子綺）的對手戲，都展現她這個演員極具天賦的演出。」馬士媛對此驚喜回應：「謝謝、謝謝、還是謝謝！謝謝身邊的大家一直以來給予我的愛與支持，讓我有機會可以參與金馬…跟夢一樣。」

▲《左撇子女孩》金馬入圍九項，演員黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛，都獲得提名。（圖／光年映畫提供）

▲馬士媛（後）在《左撇子女孩》中飾演一名非常疼愛葉子綺的姊姊，兩人都雙雙入圍金馬。（圖／光年映畫提供）

左撇子女孩西恩貝克蔡淑臻黃鐙輝其媽葉子綺馬士媛

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

