金馬獎62／吳慷仁「有報名」票數不足！　好萊塢女星劉玉玲、林柏宏都是遺珠

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍名單出爐！今年不只范冰冰回歸，連奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）都在今年的入圍名單中。不過名單中仍有遺珠，金馬執委會執行長聞天祥特別點名《96分鐘》林柏宏、《人生海海》魏雋展、《柔似蜜》劉玉玲，以及《角頭—鬥陣欸》的懷秋和《有病才會喜歡你》的黃冠智，都是今年大遺珠。而吳慷仁有報名，但票數不足並未入圍。

▲▼ 電影《96分鐘》破億記者會, 林柏宏 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林柏宏主演電影《96分鐘》有破億票房，但可惜未能入圍影帝 。（圖／記者徐文彬攝）

被問及遺珠名單時，聞天祥率先表示：「今年我又要再次跟懷秋說不好意思，懷秋你真的很棒！」表示他在《角頭—鬥陣欸》中的表演很出色，和《有病才會喜歡你》的黃冠智，兩人都在男配角的獎項中戰到最後一輪。聞天祥也稱讚黃冠智，「不要低估喜劇表演，他在片中的表現，完美陪襯了男、女主角，讓人想到當年《六弄咖啡館》的林柏宏。」而當年林柏宏就是以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角。

此外，影后遺珠部分，《柔似蜜》劉玉玲也丟掉了她在好萊塢中帥氣女打仔的形象，這次飾演含辛茹苦的亞裔女性，並且有許多中文對白。而菲律賓影后安潔兒艾奎諾（Angel Aquino），這回在台灣電影《丟包阿公到我家》飾演外籍看護，精湛演技也獲得評審稱讚。

▲劉玉玲。（圖／達志影像／美聯社）

▲好萊塢女星劉玉玲以電影《柔似蜜》報名金馬獎，也獲得評審的熱烈討論，是本屆遺珠之一。（圖／美聯社）

而破億電影《96分鐘》此次僅入圍技術獎項，未有演員獲得提名。聞天祥透露，林柏宏有被熱烈討論過，尤其是他文武俱佳的表演，讓評審相當讚賞。不過男主角票數最高的「遺珠」，是《人生海海》魏雋展，他是台灣知名劇場演員，這次飾演大馬移工，精湛演技完美說服評審，差點以為他真的是從馬來西亞來台工作的人。

▲《破浪男女》吳慷仁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳慷仁演出的《南方時光》有報名金馬獎，但他因票數不足未能入圍。（圖／記者林敬旻攝）

此外，因未報名金鐘獎而成為話題的吳慷仁，此次有以《南方時光》片商有為他報名金馬獎，但票數不足並未入圍。聞天祥也坦言：「他並不是未入圍者中票數最高的。」

 

