Netflix宣布全球直播「他徒手攀登台北101」！《赤手登峰》Alex來台原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

因紀錄片《赤手登峰》（free solo）而聞名全球的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰在國際串流平台Netflix的現場直播中，挑戰攀登台灣的台北101大樓。而他在《赤手登峰》中成功攀登高達3200英呎高的「酋長岩」，電影勇奪奧斯卡最佳紀錄片，日前被台灣媒體目擊現身台北101，原來這一切都是在事前練習。

▲美國徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在直播節目中攀登台北101。（圖／翻攝自X）

據美國媒體《Variety》報導，Netflix將製作2小時直播節目《摩天大樓現場直播》（Skyscraper Live），預計2026年初播出，Netflix紀實與體育部門副總裁布蘭登里格（Brandon Riegg）表示，該節目將是「全球必看直播盛事」，並說：「觀看艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101，將是一場令人腎上腺素飆升、目不轉睛的奇觀」。而艾力克斯霍諾德日前被目擊在台北101進行了一次「練習攀登」，當時他使用繩索等專業裝備攀爬大樓，吸引大批群眾圍觀，將市中心變成一座「即興的戶外劇場」，但他與Netflix合作的真正目的，直到報導曝光才正式揭曉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Netflix宣布，將以全球直播方式記錄攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101。（圖／翻攝自X）

艾力克斯霍諾德現年41歲，是當代最著名的攀岩家之一。他因2018年的紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）而聲名大噪，該片記錄了他徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的巨大岩石「酋長岩」的過程，除了奪下奧斯卡最佳紀錄長片獎，還拿下7座艾美獎。他此次挑戰台北101，將是繼攀登各大自然峭壁後，首次將「徒手獨攀」的極限挑戰帶入城市地標，預料將再次引爆全球話題。

▲艾力克斯霍諾德在2018年的紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）徒手攀登「酋長岩」，該片奪下奧斯卡最佳紀錄長片。（圖／翻攝自X）

另外，這場直播節目由曾為Disney+製作艾力克斯霍諾德的節目的公司「Plimsoll Prods.」操刀，該公司擁有豐富的極限環境拍攝與直播經驗。而Netflix近年跨足直播領域，播出體育賽事、頒獎典禮以及世界摔角等直播內容，明年挑戰攀岩直播，地點還是台灣第一高樓台北101，寫下創舉。