楊麗菁捐10萬救花蓮　下週開刀心繫故鄉：想成為鏟子大軍

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中女星楊麗菁就在社群發文，透露自己捐出10萬元，來為花蓮的災民們盡一份心力，「我也很想成為鏟子大軍的一員，為家鄉盡一份力。只是肩膀旋轉肌斷裂，下週就要進醫院開刀，沒辦法親身參與重建。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。

▲楊麗菁捐款救災。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁）

楊麗菁在臉書發文，並揭露自己與花蓮的淵源表示：「花蓮是我成長的地方，也是永遠的故鄉。」對於光復鄉一夕之間，變得滿目瘡痍、泥濘遍地的慘況，她也感到心痛不已，並擔憂接下來的重建之路，認為肯定會漫長且艱辛。字裡行間，滿是對家鄉的不捨與疼惜。

▲楊麗菁。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁）

身為花蓮人的楊麗菁坦言：「我也很想成為鏟子大軍的一員，為家鄉盡一份力。」然而，這個返鄉救災的心願，卻因自身的健康狀況，而不得不忍痛作罷，「只是肩膀旋轉肌斷裂，下週就要進醫院開刀，沒辦法親身參與重建。」雖然無法親赴前線，但楊麗菁強調與家鄉的心緊緊連在一起，並附上一張捐款明細表示：「能做的，就是盡一份微薄的心力，希望能為家鄉帶來一點幫助。」