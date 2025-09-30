洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

▲洪佩瑜將在12月6日於北流開唱。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

洪佩瑜日前預告在2025年底前，將迎來第二張專輯《開》與首場大型售票演唱會，今（30日）正式宣布洪佩瑜宣布12月6 日在台北流行音樂中心表演廳舉辦《開》演唱會，對於演出，洪佩瑜形容：「整個過程像是打開 wifi 一樣，不帶著預設去體驗。期許觀眾能在進到這個場域、看見眼前發生的一切時，也找到對自己有意義的、獨一無二的路徑。我正在做一樣的事情，和許多人一起共享這段時間、空間，嘗試創造出很棒的回憶。」

演唱會主視覺首度曝光，洪佩瑜為此特別飛往東京長野拍攝，由攝影師 Yuji Watanabe 操刀，他過往曾與藤井風、滿島光、Kaneko Ayano等藝人合作，也經常與品牌合作時尚攝影，在拍攝〈不佔地方〉MV 前，洪佩瑜收到攝影師的主動私訊，提及是否有機會一起合作拍攝，這不可思議的邀請，一度讓洪佩瑜和團隊懷疑是不是網路詐騙。

經過實際接觸後，才知道這次合作契機原來是來自一個「讚」的循環，因為洪佩瑜追蹤攝影師 Yuji Watanabe 專頁很久、又常常去按讚，才讓他好奇這位頭上有藍勾勾的女生到底是誰，攝影師在網路上搜尋，聽到洪佩瑜跟聲子蟲合作的 LIVE SESSION 影片後，覺得這個女生很酷，所以主動遞出了攝影拍攝的邀請。

主視覺拍攝選在長野霧峰山進行，攝影師 Yuji 扛來了大型蛇腹古董相機，選用拍立得成像與現場微型暗房調像的方式進行拍攝。霧峰山以雲霧繚繞的山景聞名，為了捕捉最多雲的畫面，團隊必須在半夜 2 點就從東京出發上山，才能趕上清晨抵達海拔 1600 公尺的山區，捕捉雲霧最多最美的時候。好不容易抵達山頂，開拍後天氣突然驟變，溫度急速下探到 15 度，洪佩瑜依舊敬業地上場，僅穿著很薄的造型服裝，在嚴峻氣候中完成拍攝。

