差點成于朦朧同事！　胡文英揭陸演藝圈「不成文規矩」：喝酒才能演戲

大陸男星于朦朧的墜亡事件引發諸多討論，雖已被警方定調為「酒後意外」，但仍有網友質疑事件背後還有其它內幕。而「美魔女」胡文英29日透露，其實自己曾一度差點變成于朦朧的同事，並揭露自己遇上的「不成文規矩」，直說：「看來我不適合往大陸發展。」

▲胡文英透露自己差點和于朦朧變同事。（圖／翻攝自胡文英臉書、于朦朧微博）

胡文英表示，自己這幾天看了很多于朦朧的相關影片，「昨晚于朦朧出現在我夢裡，雖然我們素昧平生，也許是看了太多網路他的相關視頻（影片），醒來時又哭了一遍。」

胡文英也提到，她在2018年曾差點簽進于朦朧經紀公司的子公司，「只因我放不下兩個孩子去大陸發展。現在想想，幸好我沒去大陸發展，不然現在真不知道變成怎麼樣。」

▲胡文英透露自己在七年前，曾受邀簽約大陸經紀公司。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

胡文英透露，從2016年開始，就經常有大陸製片想找她拍戲，「與他們用微信通電話談合作時，往往第一句話會問會不會喝酒。」她直言，當自己回應「不太喝」時，對方卻回覆：「不太會喝也要練酒量，拍片前後都要跟資方吃飯才進行合作。」她問能否只喝一杯時，製片甚至直接說：「不可以，喝酒才能談合作讓投資方開心，這是大陸不成文的規矩。」令她難以接受。

胡文英還提到，她曾被問「是否有投資方贊助資金進組」，對方說這樣對選角的角色會大大加分。對此，她無奈感嘆：「OMG看來我不適合往大陸發展。」