邵雨薇生日美照是「男友視角」　被問吳慷仁喝豆汁…真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星吳慷仁進軍中國大陸市場拍戲，為了讓事業更上層樓，8年來都是個體戶的他，先是簽給中國大陸的經紀公司「壹心娛樂」，當時還曾引發軒然大波，23日他正式宣布成立個人工作室，還開啟了小紅書分享日常，近期一則喝北京特產「豆汁」的影片引起熱議。今（30）日女友邵雨薇出席活動被問到此事略顯尷尬。

▲吳慷仁開通微博帳號。（圖／翻攝自微博）

邵雨薇與連晨翔今（30）日一同出席臺北時裝週SS26 展前記者會，兩人在台北101走了一小段秀，也分享對於這場時尚盛會的期待。前陣子剛度過36歲生日的邵雨薇透露今年的生日願望許了「希望大家平安」，因為看到花蓮新聞相當心疼。

▲邵雨薇、連晨翔一同出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

而邵雨薇也在生日當天發出美照，對著鏡頭「笑場」，露出甜美微笑，大方承認攝影師就是男朋友吳慷仁，小倆口一起簡單地吃了飯慶祝，也分享男友有精心準備生日禮物，只是她近期也忙於工作、學日文，兩人並沒有特別聊工作上的事情，不曉得對方為何不報名今年的金鐘獎。

▲邵雨薇放閃吳慷仁。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

談到吳慷仁，邵雨薇透露男友並非特地回台灣幫她慶祝生日，笑說「他現在就是跑來跑去」，被問到有沒有注意到吳慷仁近期喝豆汁的影片，她一臉茫然說道「我不知道耶，我沒有看到，因為我最近也很忙」，語畢活動公關馬上出來阻擋「今天不聊這個話題」，場面略顯尷尬。