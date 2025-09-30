泰國男神為《鬼聲泣3》再露8塊腹肌！　納得克曝「脫襯衫有原因」闖鬼屋救妹

記者蕭采薇／台北報導

泰國現象級系列電影《鬼聲泣》去年在本土和亞洲各地颳起一陣旋風，前兩集在泰國合計斬獲超過13億泰銖的票房，創下多項紀錄，堪稱近年泰國原創IP奇蹟。今年原班人馬強勢回歸，戰鬥力與恐懼再升級。

▲《鬼聲泣3》納得克再露精實八塊腹肌。（圖／車庫娛樂提供）

飾演大哥「亞克」的納得克釘宮（Nadech Kugimiya）在前兩集中就曾展現過好身材，這回《鬼聲泣3》的預告更是直接表明打鬼專家再升級。不只猛鬼加倍，肌肉也要加倍，納得克解釋：「編劇本來就想讓亞克脫掉襯衫，但這是有原因的，因為亞克努力地種田幹活，和弟弟妹妹快樂生活，所以我想讓亞克看起來壯一點。為了增肌我吃很多，也有上健身房。」

納得克釘宮此前以浪漫喜劇男神的形象奠定其在泰國影視圈的地位，接演《鬼聲泣》是他生涯的一次重大轉折。不同於老套的英雄人設，亞克的魅力在於他將恐懼與決心完美融合，塑造出一個害怕卻又堅定、脆弱卻又不屈不撓的角色。

▲《鬼聲泣3》中，將揭密黑衣女鬼為何對這個家庭這麼執著。（圖／車庫娛樂提供）

納得克巧妙地平衡了兩者，證明自己是個無所畏懼的明星。正是這種特質，為他贏得了觀眾和國際媒體的一致好評，被譽為《鬼聲泣》系列的靈魂人物。而在《鬼聲泣3》中亞克的戰鬥不再只關乎過去；而是關乎未來。因為他最小的妹妹怡依被抓走了，亞克必須冒險進入鬧鬼的森林，不再讓黑暗勢力奪走任何一個家人。

▲《鬼聲泣3》納得克奮力救妹。（圖／車庫娛樂提供）

針對《鬼聲泣3》的劇情，納得克透露電影中將揭密黑衣女鬼為何對這個家庭這麼執著：「延續第二集，電影會解釋黑衣女鬼為什麼決心要摧毀這個家族，家族成員對黑衣女鬼來說是關鍵人物。每個人都掌握了讓黑衣女鬼復活的元素，在第三集我們會更深入了解黑衣女鬼的真正起源。」

▲《鬼聲泣3》劇情不是出於原著小說，而是獨創內容。（圖／車庫娛樂提供）

他表示《鬼聲泣3》劇情不是出於原著小說，而是獨創內容，大家都投入很多心血，相信觀眾一定會喜歡這個更刺激的故事。而新加坡環球影城近期宣布將於今年的萬聖節驚魂夜活動中推出「鬼聲泣」主題的期間限定鬼屋，驗證了《鬼聲泣》在亞洲的高人氣，也是泰國電影IP首次登陸世界級主題樂園，《鬼聲泣3》10月31日在台上映。