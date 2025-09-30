李千娜台語歌聲征服國際！　傲登紐約時代廣場巨幕

▲李千娜將在TICC開唱。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李千娜12月6日將在台北國際會議中心TICC舉辦相隔6年之久的《入戲》演唱會，也是她出道以來的首次大型個唱，日前他推出首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，成功登上國際串流平台在紐約時代廣場近25層樓高的巨型LED螢幕，網友們嗨炸直呼：「台語歌躍進國際，太驕傲了！」、「謝謝娜姊把台語帶往國際舞台，國際女明星耶！」、「很感動，台語也能很國際。」

▲李千娜登上紐約時代廣場螢幕牆。（圖／環球音樂提供）



一開始被通知成為EQUAL大使，李千娜心裡驚呼：「天啊！真的是我嗎？不敢相信，非常的開心，這對我來說是一個很大的肯定，也希望透過我的聲音、我的故事，讓世界聽見我們的文化，認識我們的土地。」



從選秀擂台出道，一步一腳印地踏上金曲、金馬、金鐘獎的殿堂，受到「三金」入圍肯定的千娜有感而發地說：「每一個人都有不同的特質、不同的人生經歷，這份獨特也是最迷人的地方，身為歌手和演員的我，希望帶給大家滿滿的力量，勇敢地說出自己！」

出道18年的李千娜將於12月6日在台北國際會議中心舉辦個唱，這不但是她首登TICC開唱，更是出道以來的首次大型演出，李千娜「入戲」演唱會10月2日寬宏售票系統13點30分啟售。

