風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

記者葉文正／台北報導

台灣與日本在投資思維上的不同，一直是財經圈與文化研究中備受關注的現象。TVBS網路財經節目《財經鈔能力》邀請來台發展多年的日本藝人風田，從自身經驗切入，分享他觀察到的台日理財文化落差。

▲風田坦言為獻愛心遇詐騙。（圖／TVBS）

近期剛宣布結婚的風田，也大方公開自己的短、中、長期理財目標，還把「200萬本金、5年買房」這題交給財務顧問與AI一起拆解，看看怎麼投資最有效率。節目中他笑說，雖然自己已經養成投資股票、基金的習慣，但太太有著傳統日本人的小心謹慎，所以「低調投資」，生怕虧錢被念。輕鬆談笑之間，也為觀眾帶來實用的投資心法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風田與主持人趙慶翔。（圖／TVBS）



風田在節目中分享，剛來台灣時最大的文化衝擊，就是發現大家敢直接詢問薪水、房價，甚至月收入，令他驚訝直呼：「在日本根本不可能！」一開始遇到這個狀況的時候，風田只能頻頻打太極、含糊帶過，現在則學會幽默回應，「反正別講具體數字就好！」談到投資話題，他也表示，日本人理財觀念跟台灣比，相對保守，手上現金大多習慣「存銀行」，也因為這樣的差異，他笑說，有時與日本朋友聊到美股或台股，熱心想推薦標的，結果對方不是皺眉就是猛搖頭，還懷疑他「是不是被詐騙」。



說到詐騙，風田也自曝自己曾在台灣遇到的真實經驗。因為平常都有定期定額捐款給流浪動物機構，沒想到詐騙集團竟然假冒該單位人員，打電話謊稱系統出現問題，他當下信以為真，把對方要求的資訊通通提供，結果錢就都被騙走。雖然損失金額不大，但這次經歷讓他更加體會到「保持警覺」的重要性。



回想自己在台灣的「投資初體驗」，風田表示，那時剛好遇上新冠疫情，投進去的資金瞬間蒸發六成，「每天都怕再跌！」好在已經熬過那段黑暗期，他搞笑比喻，「現在每天看台股大盤，漲一點就想賣，當成玩遊戲一樣。」



談到和太太的財務觀，風田笑說：「兩人確實有不少不同之處，現在還在找平衡點」。他進一步爆料：「我這個人可以為了投資、為了將來賺更多錢，先過窮酸日子；但太太比較重視當下的感受。」因此到目前為止，夫妻倆採「各自投資、各管各的錢」模式，風田還搞笑補充：「買股票我都不敢先講，怕一虧錢就要被唸，都自己低調操作。」讓現場笑聲不斷。



節目中，風田也大方公開自己的理財目標，並以現有資產200萬元與「5年內買下1,500萬元房產」為例，請財務顧問及AI分別提供投資組合建議，並討論如何平衡風險與報酬，從中找出最有效率的投資方式。