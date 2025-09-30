于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓離世，即使家屬已經聲明表示是飲酒意外，警方通報闢謠，外界仍質疑聲浪不斷。其中已經宣布退圈的高泰宇被質疑是當晚聚會友人之一，他近日開直播，原本表情悠哉面帶笑容，然而大批留言湧入謾罵「說謊再也掙不到錢哦」，令他臉上笑容逐漸消失。

▲于朦朧離世衝擊各界，至今傳言不斷。（圖／翻攝自微博）

高泰宇遭瘋傳人在于朦朧出席的飯局中，9月14日發聲明、報警要駁斥揣測，並表示：「禁止造謠！禁止誹謗！ 有需要的話我可以調監控，我們國家大數據這方面強的。」然而外界仍批評不斷，他日前曾直播公開微信對話截圖，甚至將語音內容當場播放，強調對話紀錄沒有造假P圖。他感嘆自己退圈後還遭受網暴，並直言對家人造成影響，「他們確實不知情，他們會說為什麼我兒子變成這樣」。他皺眉說自己遭質疑P圖，「我還敢把我家私人的監控發出來嗎？你們站在我的角度想一下」。

▲高泰宇否認有參加于朦朧出席的飯局，因曬出證據大家仍不相信，自己不敢拿出家中私人監控。（圖／翻攝自抖音）

▲高泰宇曬出對話紀錄，強調自己沒有P圖。（圖／翻攝自抖音）

而高泰宇9月28日開直播，再度湧入一群網友留言批評。他看到有人問「中邪了」，令他嘆口氣，再度解釋，自己拿出證據，大家還不信，「你說我能怎麼看？我把手機都給大家看了呀！這東西怎麼P啊」。他感嘆很多人瞎發傳言，但就是有人相信，原本掛著笑容，看到留言「你太淡定了」、「朋友去世沒有傷心之意呢」、「現在開直播什麼意思」、「無風不起浪」、「你睡得著嗎」，笑容漸漸消失，默默拿杯子喝水，結果也遭質疑「掩飾性動作」。整場直播他頻頻嘆氣，僅強調自己對話紀錄真的沒有P圖。

▲高泰宇開直播，見到被網友說中邪了，忍不住嘆氣。（圖／翻攝自抖音）

▲高泰宇表示，已經拿出手機對話紀錄，但是大家還是不相信。（圖／翻攝自抖音）



▲高泰宇開直播表情悠哉，一開始還顯露笑容，遭質疑「友人去世沒有傷心之意呢」。（圖／翻攝自抖音）



▲高泰宇笑容消失，默默喝水。（圖／翻攝自抖音）



