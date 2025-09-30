ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
觀看數破900萬！《曼達洛人與古古》預告首曝光　好萊塢大咖參演像彩蛋

記者陳芊秀／綜合報導

星際大戰系列影集《曼達洛人》被視為近年最成功的星戰影集，自2019年至2023年播出1到3季，並於2024年宣布躍上大銀幕製作電影版，吸引全球星戰迷期待。而電影版片名叫《曼達洛人與古古》，於9月22日首度發表前導預告，至今觀看已經突破900萬。

▲▼《曼達洛人與古古》前導預告。（圖／翻攝自YouTube）

▲星戰迷等1年！《曼達洛人與古古》首度發表前導預告。（圖／翻攝自YouTube）

《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）由強法夫洛執導，由男星佩德羅帕斯卡飾演曼達洛人「丁賈林」，而劇中被暱稱「尤達寶寶」的人氣角色「古古」打破以往用CG特效，古古是製作真實布偶加上操偶師操控動作，讓演員得以與古古實際互動，結合傳統與最新科技，也是向《星戰》一直以來的拍攝技術致敬。電影版預計2026年5月22日上映，演員陣容包括演出《異形》、《阿凡達》的好萊塢巨星雪歌妮薇佛，還有《大熊餐廳》的傑瑞米艾倫懷特將扮演「賈霸兒子」羅塔（Rotta）、強納森科恩飾演帝國軍，宛如驚喜彩蛋般登場。

▲▼《曼達洛人與古古》前導預告。（圖／翻攝自YouTube）

▲預告出現雪歌妮薇佛。（圖／翻攝自YouTube）

自《曼達洛人》宣布拍電影版，近兩年來有無數粉絲自製預告，可見粉絲的期待度早已破表。而片方終於在今年9月發表正港的前導預告，在預告中，丁賈林和古古遇見了雪歌妮薇佛飾演的飛行員，並與各種邪惡機器人和星際怪物對戰，古古的動作比影集版更加靈活，還露了一手水中游泳的新絕活。

而《曼達洛人》影集一大看點，就是讓星戰系列中，原本登場戲份不多，甚至只是背景人物的機器人、不同種族等配角角色一一重新登場，電影預告出現了《星際大戰：天行者的崛起》曾出現的小外星人Babu Frik，還有《星際大戰：反抗軍起義》中的Zeb Orrelios，丁賈林與古古還在競技場觀戰，預告後段還出現全地形裝甲走獸AT-AT從雪中山崖下倒塌墜落的震撼場面。

▲▼《曼達洛人與古古》前導預告。（圖／翻攝自YouTube）

▲古古同框小外星人Babu Frik。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《曼達洛人與古古》前導預告。（圖／翻攝自YouTube）

▲AT-AT倒下墜落山崖。（圖／翻攝自YouTube）

強法夫洛打造的全新星戰故事，讓星戰系列話題再度活躍在社群網路，他在宣布電影版時曾表示：「我一直熱衷於講述設定在喬治盧卡斯所創造的豐富世界中的故事。將曼達洛人及其徒弟古古帶到大銀幕，實在令人非常興奮。」而有媒體人透露，《曼達洛人與古古》原本是該系列影集的第4季，後來改成電影版，製作預算約1.66億美元（約台幣50億元），是星戰系列中成本最低的電影作品。

網友對《曼達洛人》電影前導預告大呼期待，「導演是強法夫洛令人放心」、「唯一可以期待的星戰系列」、「AT-AT跟UT-60D出來的時候叫人興奮」、「我願意為了這個再次掏錢進電影院看迪士尼的電影」、「This is the way（我輩之道）」。

曼達洛人與古古

