孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

大陸男星于朦朧墜樓身亡，曾和他有過師徒關係的孫德榮今（29日）現身新莊地藏王菩薩廟，舉行祈福超渡儀式。他抵達時天空恰巧下起雨，感觸說希望能替于朦朧收魂，讓愛徒好好到西方世界。先前曾揚言要赴北京替于朦朧討回公道，甚至打算先發表「不自殺聲明」以策安全，不過他今透露目前已被勸退，「所有人都不準我去，所以我應該不會去，如果人到了北京，就是踏進別人的地盤，事情就難講。」

▲孫德榮替于朦朧舉行祈福超渡儀式。（圖／記者呂佳賢攝）



孫德榮大動作替于朦朧喊冤，因為于朦朧過去是他栽培的8位練習生之一，經過一年半的訓練後孫德榮回台，合約全數無條件歸還，才有機會讓于朦朧參加《快樂男聲》出道，對此他自責說，「我以爲天娛是很非常好的經紀公司，因為我當時跟所有天娛的長官都住在同一棟樓，我後來發現是天娛做這件事，我非常懊惱難過，我甚至想過是不是沒訓練他1年6個月，他是不是還快樂活在這個世界上。」被問到是否掌握相關證據，他則坦言，「怎麼可能，他跟我講的也不算證據，我們也只能說是推測。」

▲孫德榮自責當年往事。（圖／記者呂佳賢攝）

孫德榮今天舉辦法會，現場有不少的粉絲前來致意、燒金紙，更希望能盡一份心意。孫德榮透露，法會中粉絲帶來的供品將全數捐給孤兒院，讓于朦朧的愛延續下去。