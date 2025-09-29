李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李亮瑾28日揪好友羅巧倫、葉華一起吃宵夜，沒想到卻因此招來網友批評，被質疑「沒去花蓮救災還吃好料」。對此，李亮瑾正面留言回擊，直言「要捐錢也要先賺錢才能捐」，不滿被隨便道德綁架。

▲李亮瑾遭網友酸沒去救災。（圖／翻攝自Facebook／李亮瑾）

李亮瑾28日先是曬出和羅巧倫、葉華的合照，開心說道：「久沒碰面的老友…那麼晚吃鹹酥雞很罪惡，謝謝羅巧倫不忘幫我叫素的。」本是個單純的小聚會，怎料，卻遭網友酸：「沒去花蓮幫忙，還報呷這好，懷疑哦？」

▲李亮瑾和羅巧倫、葉華吃宵夜。（圖／翻攝自Facebook／李亮瑾）

對此，李亮瑾氣憤回覆：「懷疑什麼？難道我不用工作賺錢嗎？我捐錢也要先工作才有錢能捐啊！工作後跟朋友吃東西不行嗎？到底你在酸什麼？」接著，她也發文表示，自己早就料到會有酸民，「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」認為做善事都是量力而為，「能做到什麼地步全看個人能力跟個人願力…請酸民朋友們先關心你們自己，再來檢視他人吧！」

▲李亮瑾回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／李亮瑾）