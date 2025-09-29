直擊／6年前ASTRO就在同場地開唱　產賀感性：現在一個人來⋯

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體ASTRO曾在2019年來台舉辦演唱會，時隔6年，老么產賀以個人之姿來到台灣開唱，這段期間他身高抽高、體格變壯，他也笑喊：「我是不是變了？」台下大喊「變帥」，他才滿意地露出笑容。

▲產賀嘴甜問粉絲「有想我嗎」。



產賀出道以來，首度以個人身份訪台，帶著「PRISM : from Y to A」巡演來到TICC，他以歌曲〈Dive〉、〈BLEEDING〉揭開序幕，相隔6年來台，嘴甜詢問「有想我嗎，有多想我」，台下大喊「很想」，他致謝「很開心可以來台北開唱，巡演最後一場，今天要創造無法忘記的回憶，準備好了嗎？」

▲產賀帶來精彩演出。



這次來台開唱，產賀也發現過去曾與團員ASTRO來到同個場地TICC，他格外有感觸：「聽說我們之前也有來過這個場地，一個人來到這裏，好像有點神奇，心情非常好，謝謝大家來。」

▲產賀暴風長大，身高抽空連身材都變精壯。



讓AROHA等了6年，產賀自責：「應該更早來的，我是不是太晚了？是不是等我很久了？」他話鋒一轉，溫柔地安慰「我們活動才剛開始」，承諾會創造難忘的一晚。台下也有歌迷舉著牌子「跟我ㄍㄟˋ婚（結婚）」，他搞懂意思後下跪並做出捧鑽戒的姿勢，被問及要不要結婚？他賣關子回答：「我好好想一想。」鬥嘴的模樣可愛。