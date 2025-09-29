孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

記者孟育民／台北報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡，曾和他有過師徒關係的孫德榮今（29日）現身新莊地藏王菩薩廟，舉行祈福超渡儀式，他感觸說：「北京無神論，我們台灣有我們的方法，他叫我老爸，就把該完成的事情都做完，尤其如果正如外面所說，他是被打死再丟下來的，那我更應該把他的魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」孫德榮稱于朦朧是至善美的小天使，竟然死的不明不白，也沒看到追悼儀式畫面，認為有真相被隱瞞，之後也會找時間替他做法會。

▲孫德榮現身新莊地藏王菩薩廟，替于朦朧舉辦法會。（圖／記者呂佳賢攝）

孫德榮透露私下和于朦朧沒有聯絡，也沒有家人的聯繫方式，坦言不會因為對方紅了就去蹭，上次聯絡是2016年練習生時期，並公開兩人生前私訊，當時于朦朧腳受傷，回應孫德榮說，「謝謝爸爸，沒事，我這個養一些天就好了」。對此，讓孫德榮回頭再看，感到自責，認為如果當年沒有訓練他1年6個月，或許他不會出道，現在也就還活著，「他叫我爸爸，雖然我以前在內地有很多工作，但因為這一句爸爸，我就應該義無反顧、無罣礙地把該完成的事情都做完。」

▲孫德榮替徒弟討公道。（圖／記者呂佳賢攝）

于朦朧日前託夢給孫德榮，訴說自己的委屈，他表示畫面至今歷歷在目，「我從罹患膀胱癌沒辦法睡超過2個小時，他居然讓我睡了5個小時，我起來後我的床鋪是濕的。他這次的過世，我只能說是他活得太清白、太正直。」問到夢境的內容，他則說：「財務不清，他沒有賺那麼多，但他的工作室有那麼多錢，所以他覺得是不義之財，他夢裡從頭到尾哭都沒停過。」

▲孫德榮透露夢境內容。（圖／記者呂佳賢攝）

