奧斯卡名導燒9.8億打造！　《拿坡里的美麗傳說》女主角「美貌成災」招來悲劇

記者蕭采薇／台北報導

奧斯卡金獎導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）斥資9.8億台幣打造的史詩巨作《拿坡里的美麗傳說》（PARTHENOPE），即將在台上映。這部以「永恆之城」拿坡里為背景的電影，透過一位名為「帕特諾佩」（拿坡里護城女神之名）的女孩70年成長歷程，探討人生的美麗、死亡與愛，並追憶似水年華。

▲保羅索倫提諾豪砸9.8億回鄉拍片，《拿坡里的美麗傳說》追憶似水年華。（圖／海鵬提供）

《拿坡里的美麗傳說》講述女主角「帕特諾佩」的傳奇一生。她的美貌傾倒眾生，卻也為人生帶來悲劇。儘管擁有完美外貌，情感卻寂寥，彷彿羅馬雕像般，從未真正深刻體驗愛情。她反而更在意知識的攝取，最終與她最喜歡的作家和教授相戀，並如願成為一名學者。

本片演員陣容堅強，不僅有費里尼時代的風華絕代女星斯蒂芬尼婭桑德雷莉（Stefania Sandrelli），還有大衛獎影帝希維歐奧蘭多（Silvio Orlando）、《絕美之城》影后伊莎貝拉法雷利（Isabella Ferrari）等實力派演員，更有奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）助陣，星光熠熠，而飾演「帕特諾佩」的瑟麗絲戴達拉波達，更是出水芙蓉般美得不可思議，簡直就是義大利魅力的完美化身。

▲瑟麗絲戴達拉波達《拿坡里的美麗傳說》出水芙蓉美得不可思議，簡直就是義大利魅力的完美化身。（圖／海鵬提供）

曾以《絕美之城》勇奪奧斯卡最佳外語片大獎的保羅·索倫提諾，新作《拿坡里的美麗傳說》是他獻給家鄉拿坡里的一封情書，也是繼《上帝之手》後，最新一部關於「錯過的青春」的電影。更值得一提的是，這也是他首度以女性故事為核心的電影。

▲保羅索倫提諾豪砸9.8億回鄉拍片，《拿坡里的美麗傳說》追憶似水年華。（圖／海鵬提供）

索倫提諾表示：「當我思考一位現代英雄時，很自然地覺得，她應該是一位女英雄，而不是男性。」他甚至認為，今天女性所經歷的，遠比過去男人的史詩旅程更具英雄色彩。《拿坡里的美麗傳說》描述的是女性走向自由的偉大旅程，即使充滿障礙與偏見，仍勇敢地鋪路前行，即使結局孤身一人，「無論如何都要堅持自由」仍是人生的偉大慶典。

▲索倫提諾致敬家鄉《拿坡里的美麗傳說》，恨青春浪費在年輕人身上。（圖／海鵬提供）

《拿坡里的美麗傳說》將地中海、拿坡里和卡布里島的迷人景色盡數囊括，一場場華麗的感官饗宴，令人目眩神迷。索倫提諾以壯麗畫面致敬生活，聚焦人生各個階段，既呈現人性，也展現一個迷失的世代與靈魂，讓觀眾看得愛恨交織，如同他看待家鄉拿坡里一樣。

▲保羅索倫提諾豪砸9.8億回鄉拍片，《拿坡里的美麗傳說》追憶似水年華。（圖／海鵬提供）

電影更藉由波蘭鋼琴家沃伊切赫·基拉爾的配樂《出埃及記》開場，開啟索倫提諾對生命意義和青春易逝的省思。全片對話幽默，金句連發令人拍案叫絕，一句「真可惜！青春被浪費在了年輕人身上」，就道出他對似水年華的感懷與喟嘆，《拿坡里的美麗傳說》將於10月24日在台上映。