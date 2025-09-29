吳姍儒遭爆和《一字千金》無法溝通！　製作人出面說話「揭真實情況」

記者孟育民／台北報導

吳姍儒（Sandy）接替曾國城主持公視《一字千金》，卻驚傳因為和製作單位溝通不良，導致節目還未播出就收攤的消息。吳姍儒今（29日）與節目製作人施珠勵等人出席媒體餐敘，讓傳聞不攻自破，也在場透露已經拍完兩季內容，錄影過程都相當愉快，「我們沒有問題，也跟製作人會一直鬥嘴，很好玩。」

▲吳姍儒《一字千金》10月5日開播 。（圖／記者徐文彬攝）

吳姍儒坦言對於新聞只有稍微看過，沒特別放在心上，「我不會去執著這些事，也因為節目要播了，有新聞也算是好事。」不過，製作人則為她打抱不平，「不知道為什麼，這種子虛烏有的新聞還可以傳這麼多天？亂寫好像蠻不負責任的，可能因為我們比較沒有面對到這樣子針鋒相對的新聞，覺得不太好。我們是做節目的，會很訝異這件事情，因為這不是事實，為什麼大家要轉載，甚至在我們的留言區也會直接回答說『要停啦，所以不用看了』。」反而是吳姍儒要她別生氣，勸她豁達一點。

▲吳姍儒勸製作人不要生氣 。（圖／記者徐文彬攝）

另外，吳姍儒今年跟金鐘獎擦身而過，雖然她感嘆可惜，但希望代班的《小姐不熙娣》可以奪獎，「我每年都是用入圍的角度去看金鐘，今年可以在家邋遢看典禮，真心希望S姐、派翠克可以得獎。」意指不看好爸爸吳宗憲？她對此笑說：「沒關係啦！」