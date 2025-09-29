張信哲美國驚遇罕見怪風！　目睹「鍋碗瓢盆天上飛」傻眼了

▲張信哲首站拉斯維加斯開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲昨（28日）在拉斯維加斯 MGM Garden Arena 盛大啟動《未來式Our Story》世界巡迴演唱會海外首站，以經典歌〈信仰〉震撼開場，並向粉絲喊話：「拉斯維加斯！你們好嗎？」他感性說：「很開心來到《未來式Our Story》海外巡演的第一站，希望今天起可以把這個好運一站一站的傳遞下去！」台下粉絲齊聲回應「要！」阿哲聽聞立刻接話：「什麼？你們都要跟嗎？票都買好了嗎？」引爆全場尖叫。

張信哲也指向自己造型笑說：「因為來到海外，造型師很用心，打造了一個騎士造型的斗篷，你們說帥不帥？」接著就在台上快速變裝，脫下斗篷瞬間，全場尖叫聲震耳欲聾，緊接演唱〈愛就一個字〉，當唱完〈屬於我們的故事〉，他特別向粉絲介紹：「這是來自新專輯的一首風格獨特的歌，專輯中我嘗試了12首不同風格和類型的歌曲，希望帶給大家耳目一新的感受。」



全場萬名觀眾在〈別怕我傷心〉、〈不要對他說〉、〈過火〉、〈用情〉、〈寬容〉、〈難以抗拒你容顏〉、〈愛如潮水〉大合唱聲中淪陷，在〈我是真的愛你〉時，張信哲難掩情緒落淚，全場跟著他一起哭，演唱會不只音樂嗨翻，也充滿話題，他說一來到拉斯維加斯就遇到罕見大雨和怪風，「還看到鍋碗瓢盆在天上飛，差點以為遇到龍捲風！」他幽默感嘆：「還好我們海外首站還是辦成了，音樂讓我們相遇在一起！」全場回以熱烈歡呼。

張信哲也宣布，《未來式Our Story》海外巡演將以「一週一城市」橫掃全球。緊接著紐約、波士頓、舊金山、溫哥華、多倫多，以及倫敦、巴黎等城市將接力登場。

