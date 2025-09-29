吳克群捐款被勸「捐對地方」高EQ回應！專車送物資：終於能為災民做事

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。其中格外引起討論的是，看到有不少粉絲勸「捐款要捐對地方」時，吳克群也高EQ回應了。

▲吳克群回應網友。



吳克群近日在臉書留言區表示，他知道很多人對捐款有不同想法，「而我選擇了最直接的方式：捐到災區光復鄉鄉長所設立的專款專用帳戶，確保善款透明、能確實送到災民與救災弟兄手裡。」他解釋，自己此刻最在意的就是「受苦的人們能儘快得到幫助」，僅此而已。

▲吳克群最在意的就是「受苦的人們能儘快得到幫助」。



事實上，吳克群第一時間得知光復鄉的災情時，「我眼眶濕了」，焦急地打聽自己能做的事，直到發現光復鄉長成立了專用帳戶，他才有了方向，「我終於能為受苦的災民做一點事了。這不只是金額，而是一份心意。」

▲▼吳克群贊助運送物資的專車。



看到有很多善良民眾一起幫助災區重建，吳克群感動到直接贊助一台專門運送各種物資的車，他29日透露：「它會持續在花蓮協助物資運送直到物資充足，願我們都能彼此支撐一起渡過難關！」