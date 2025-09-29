愛雅心繫花蓮！　急救援「民生用品裝滿整卡車」送往災區

記者孟育民／台北報導

「最美孕婦」愛雅創立麻辣鍋品牌「愛雅辣呦」再掀新創舉！這次與台北霞海城隍廟攜手 3C 品牌 TOYSELECT，打造中秋最浪漫聯名。原來愛雅與老公萬先生，正是因緣於台北霞海城隍廟月老的牽線而相識、相愛，最終步入婚姻殿堂，她也分享當年到台北霞海城隍廟拜月老求姻緣的過程：「拜了3年，中間遇到一些波折的時候，我都覺得我的命定另一半就快出現，而跟老公重逢的那一瞬間，心裡有一個聲音告訴我：就是他了。」結婚的時候也特別回到廟裡向月老稟報這個好消息。

▲愛雅和老公拍形象照。（圖／愛雅辣呦提供）

這次拍攝形象主視覺，是夫妻倆除了當年結婚拍婚紗照後，再度同框拍攝傳遞幸福！有趣的是，一開始是團隊建議老公要換個年輕的髮型，當時他還反問說：「我的髮型很老嗎？」愛雅當場笑虧：「是的！」看著愛人破例答應入鏡，愛雅笑說：「老公第一次拍攝平面照，有特別讓他換一個年輕的髮型、還把頭髮刷黑，他感到很滿意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

懷孕期間的時時刻刻都相當珍貴，未來夫妻會想挑戰性感尺度的孕婦寫真嗎？愛雅埋下伏筆：「老公實在還不太適應鏡頭，可能考慮我自己拍，其實主要也評估懷孕後期的舒適度，再來安排。」而親朋好友關注的寶寶性別，即將舉辦派對來正式揭曉答案，愛雅說：「寶寶已經長耳朵了，男女都好啦！健康最重要。」

▲愛雅。（圖／翻攝自Facebook／aiyachang1988）

颱風樺加沙重創花蓮造成光復鄉造成嚴重傷亡，愛雅得知災情第一刻就希望能給予救援，先打電話到相關單位了解目前實際欠缺的物資，確認需求清單後親自前往採購，更以「愛雅辣呦」捐出物資：女性衛生棉、尿布、牙刷牙膏、免洗內褲、防刮手套、電池、濕紙巾、飲用水、工作燈，用一台大貨車直送災區希望能趕緊把物資送到第一線。

▲愛雅救援花蓮。（圖／愛雅辣呦提供）

