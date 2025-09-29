ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛雅心繫花蓮！　急救援「民生用品裝滿整卡車」送往災區

記者孟育民／台北報導

「最美孕婦」愛雅創立麻辣鍋品牌「愛雅辣呦」再掀新創舉！這次與台北霞海城隍廟攜手 3C 品牌 TOYSELECT，打造中秋最浪漫聯名。原來愛雅與老公萬先生，正是因緣於台北霞海城隍廟月老的牽線而相識、相愛，最終步入婚姻殿堂，她也分享當年到台北霞海城隍廟拜月老求姻緣的過程：「拜了3年，中間遇到一些波折的時候，我都覺得我的命定另一半就快出現，而跟老公重逢的那一瞬間，心裡有一個聲音告訴我：就是他了。」結婚的時候也特別回到廟裡向月老稟報這個好消息。

▲▼愛雅 。（圖／愛雅辣呦提供）

▲愛雅和老公拍形象照。（圖／愛雅辣呦提供）

這次拍攝形象主視覺，是夫妻倆除了當年結婚拍婚紗照後，再度同框拍攝傳遞幸福！有趣的是，一開始是團隊建議老公要換個年輕的髮型，當時他還反問說：「我的髮型很老嗎？」愛雅當場笑虧：「是的！」看著愛人破例答應入鏡，愛雅笑說：「老公第一次拍攝平面照，有特別讓他換一個年輕的髮型、還把頭髮刷黑，他感到很滿意。」

懷孕期間的時時刻刻都相當珍貴，未來夫妻會想挑戰性感尺度的孕婦寫真嗎？愛雅埋下伏筆：「老公實在還不太適應鏡頭，可能考慮我自己拍，其實主要也評估懷孕後期的舒適度，再來安排。」而親朋好友關注的寶寶性別，即將舉辦派對來正式揭曉答案，愛雅說：「寶寶已經長耳朵了，男女都好啦！健康最重要。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／aiyachang1988）

▲愛雅。（圖／翻攝自Facebook／aiyachang1988）

颱風樺加沙重創花蓮造成光復鄉造成嚴重傷亡，愛雅得知災情第一刻就希望能給予救援，先打電話到相關單位了解目前實際欠缺的物資，確認需求清單後親自前往採購，更以「愛雅辣呦」捐出物資：女性衛生棉、尿布、牙刷牙膏、免洗內褲、防刮手套、電池、濕紙巾、飲用水、工作燈，用一台大貨車直送災區希望能趕緊把物資送到第一線。

▲▼愛雅 。（圖／愛雅辣呦提供）

▲愛雅救援花蓮。（圖／愛雅辣呦提供）
  

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

5小時前

孫生花蓮救災畫面曝光！見滿目瘡痍喊「光復鄉加油」　善舉反遭網開酸

孫生花蓮救災畫面曝光！見滿目瘡痍喊「光復鄉加油」　善舉反遭網開酸

10小時前

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

23小時前

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」 救災全被拍：哪裡需要就去幫

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」 救災全被拍：哪裡需要就去幫

5小時前

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

10小時前

孫生找碴遭噴！蹦闆意外爆「私下酒店對話」　發毒誓：如果掰的兒子死掉

孫生找碴遭噴！蹦闆意外爆「私下酒店對話」　發毒誓：如果掰的兒子死掉

22小時前

「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台！老闆遭刺身亡公司陷危機

「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台！老闆遭刺身亡公司陷危機

11小時前

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

9/28 12:05

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

5小時前

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

19小時前

《中文怪物》第三集爆爭議！　選手批「剪輯移花接木」：高光都給網紅

《中文怪物》第三集爆爭議！　選手批「剪輯移花接木」：高光都給網紅

9/28 16:24

陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

9/28 15:48

【最棒的小狗英雄】火車上遇搜救犬收工返家　安靜休息乖到心疼

選單收合