Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌事件，Ryu對象為一名大陸女畫家，Yuma則與YouTuber Tommy傳出緋聞，今年1月兩人正式離婚。離婚後Ryu與女畫家的交往備受外界關注，但女畫家於本月21日發文宣布與Ryu分手。

▲Ryu、Yuma今年1月宣布離婚。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）



Ryu在28日上傳一支9分30秒的自拍影片，簡介處寫下：「大家，我跟畫家分手了。各位關心我們的觀眾，請別再打擾她的生活。如果你們還是繼續打擾人家，我會對這件事負責。謝謝。」

影片中，Ryu以自省口吻向自己喊話，直言「不要再說謊了」、「做不到的事不要輕易答應」，並坦承「今天的我就是太小看諾言，你要知道失去誠信就會失去所有」，認為女畫家「崩潰」源於他說謊及未履行承諾。他提到，自己曾答應不再與前妻Yuma聯繫、匯款，卻仍與前妻保持往來，使對方缺乏安全感；也回顧女畫家在「炎上事件」時曾發文為他爭取利益，卻因為他第一反應是擔心「會傷害Yuma」而逐漸對他失去信任。他在片中告誡自己「別再耽誤人家了」，稱分手是成為「好男人的開始」。

▲▼Ryu說和女畫家已分手，請網友別再打擾對方。（圖／翻攝自YouTube）



不過，女畫家隨後也在社群上發表長文反擊，表示看完Ryu影片後「感到不滿」並多次聯繫對方卻遭無視，「真的要被你逼瘋了」，並指控Ryu「把最壞的一面只留給我」，其中包含暴力與欺瞞，甚至背著她偷偷去見在夜店認識的女粉絲。她還詳述多起衝突經過，包括今年3月因情緒激動拿木製杯墊砸向Ryu，對方「一手抓頭髮、一手用拳頭砸我」，導致她「一星期不能吃飯、三個月耳鳴」。她也坦承自己曾報復或試探對方，但「你也沒有還過手」。

女畫家強調，Ryu影片中描述的「炎上事件」細節有誤，「他說的第一反應並不是影片裡講的那句話」，指Ryu「巧妙塑造自己的好人人設」，並希望對方停止回避問題、正視雙方關係中的矛盾。

目前Ryu未再公開回應女畫家的最新指控，這段風波也在社群平台引起大批網友討論。

▲女畫家發文。（圖／翻攝自Threads）

