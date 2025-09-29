超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡，儘管家屬已發聲明、警方發表強調是「飲酒意外」，並排除他殺嫌疑，各界質疑聲浪從未間斷。曾和于朦朧有過師徒關係的孫德榮昨日（28）宣布，將於今日（29）下午4點30分召開緊急記者會，他提及將以于朦朧生前疑遭虐待慘死一事，並表示將為愛徒舉行超渡儀式，同時說明後續處理事宜，為其討還公道。

▲為愛徒于朦朧辦超渡法會，孫德榮今開緊急記者會。（圖／翻攝自臉書）

孫德榮透露，因友人及粉絲擔憂他親赴北京的人身安全，故決定先在台灣為于朦朧盡一份「啟蒙師」的心力。記者會地點特地選在新莊地藏王菩薩廟，他解釋，此廟性質特殊，「多為祈求公道、申訴冤屈，希望能藉神明之力，得以彰顯正義」，並為于朦朧舉行祈福超渡儀式，盼愛徒安息無憂。

這次的記者會也是一場大型法會，流程有5個重點，包括「稟告神明」、「祈福超渡」、「舉辦大型法會」、「民俗緝兇」、「誦經迴向」。其中一項「民俗緝凶」，孫德榮說明，將「恭請八家將、官將首等台灣民俗力量，協助追查兇手下落」，盼借助台灣傳統信仰中的神將之力，跨海追查真相。

孫德榮委請殯葬業者「小冬瓜」協助處理法會事宜，「希望透過這些努力，能為朦朧找回魂魄，慰其在天之靈」。

▲孫德榮發文。（圖／翻攝自臉書）

而于朦朧離世，工作室發表兩則聲明後沒有公開告知後事相關事宜。他生前好友李小藍26日在微博發文，寫道：「9.24 雨，其餘晴。」並且附上多張在新疆烏魯木齊拍攝的照片，包括知名的紅光山大佛寺，雖然未提及于朦朧，而于的故鄉正是烏魯木齊，引發外界猜想是帶著于朦朧的骨灰回到家鄉長眠。