「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台！老闆遭刺身亡公司陷危機

▲禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬今年三月以「樂天三本柱」組合，宣布加入樂天桃猿啦啦隊。（圖／鏡週刊提供）

「樂天女孩」河智媛在台灣擁有高人氣，除了應援，還有活動與代言上門，沒想到8月時她所屬的台灣「無限夢想」公司負責人遭刺身亡；據悉，公司面臨財務危機，同時苦無人手接管她與同門禹洙漢的經紀工作。由於今年10月準備洽談明年球季合約，廉世彬應會留下，河智媛、禹洙漢續留台灣極有可能生變，初代「樂天韓援三本柱」未來恐將分飛。

人氣韓援河智媛、禹洙漢、廉世彬今年三月才風光加入台灣職業棒球隊「樂天桃猿」的啦啦隊陣容，除了一起開快閃店成功製造話題，活動與代言邀約也不斷。結果三女來台才不到一年，最近傳出初代「樂天韓援三本柱」在明年球季恐將無法繼續合體。

公司陷混亂 續約機會渺

知情人士透露，河智媛、禹洙漢除了是韓職「韓華鷹」的啦啦隊成員，今年三月來台發展，交由「無限夢想」打理工作。只是到了今年八月，「無限夢想」負責人兼總經理詹智能在台中遭人持利刃刺殺身亡，凶嫌向檢警聲稱是女友被他性騷才南下尋仇，但也有報導指這理由應該是虛構的。

沒想到這件殺人命案，現在成為無限夢想旗下河智媛、禹洙漢明年球季能不能續留台灣樂天桃猿的重大變數。傳出無限夢想的總經理詹智能身亡之後，財務狀況也浮上檯面，公司內部隨即陷入一陣混亂，不僅原本與樂天桃猿聯繫出現斷層，連一般基本的行政安排也一度停擺。

圈內另傳，雖然有「中間人」試圖協助處理河智媛、禹洙漢與「樂天桃猿」的後續合作事宜，不過牽涉相當複雜之外，確實也是極燙手的山芋，遲遲未有新的經紀單位願意接手，導致兩人續約機會相當渺茫。當初詹智能案爆發之後，樂天桃猿的態度也非常明顯，立刻劃清界限，「樂天球團與無限夢想公司沒有合作關係，暫不方便對此回應，但球團會密切關心河智媛與禹洙漢的狀況，謝謝。」

▲河智媛（右圖，翻攝自河智媛IG）與禹洙漢（左圖，翻攝自樂天女孩臉書）在韓國同屬職棒「韓華鷹」啦啦隊成員，私交甚好的兩人更一起來台打拚當樂天女孩。

禹洙漢離隊 廉世彬留台

其實今年七月，另傳過一波禹洙漢明年不會續約的消息。那時還有消息指稱她與河智媛是一體的，一個走、另一個也不會留。除了兩人是閨密外，在韓國也是公私形影不離。就算禹洙漢、河智媛不再留台發展、恐將無奈返回韓國，不過她們原本就在「韓華鷹」有超高人氣，能夠在當地繼續占有一席之地或者另覓其他機會。

知情人士則是透露，初代的樂天韓援三本柱中，僅有屬於另一獨立經紀公司的廉世彬留在樂天桃猿可能性最高，加上她剛宣布成為台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」成員，另外又與高佳彬、金吉娜成為排球韓籍三本柱。

▲廉世彬與球團合作愉快，合約將在年底到期，未來續留樂天可能性很大。（圖／翻攝自廉世彬Threads）

於是樂天桃猿的河智媛、禹洙漢、廉世彬在明年新球季開打時，台灣粉絲說不定難再看到初代樂天三本柱合體的畫面。本刊就此詢問樂天桃猿球團，他們對於河智媛、禹洙漢的未來動向保持低調，僅回應表示相關事宜仍在內部評估中。

▲廉世彬（左起）合體金吉娜、高佳彬組成「韓籍三本柱」，3人在9月中出席記者會，正式宣布在下個月排球賽事開打後，上場跳應援舞。（圖／鏡週刊提供）





