斷開家寧！Andy拍片10年「首入圍走鐘獎」　自嘲：難道之前不夠努力？

記者孟育民／台北報導

YouTuber Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，仍不時更新個人頻道，至今已累積244萬訂閱。走鐘獎28日公開入圍名單，他更一舉入圍5項大獎，也是他入拍片10年來首次入圍，其中首支開撕張家人影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」，更入圍「年度個人創作者獎」，讓他有感而發吐露心聲。

▲Andy當YouTuber 10年首次入圍走鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

Andy第一支公開帳本內幕，走出過去的陰霾，獲得廣大網友讚賞，至今點閱高達1075萬，更入圍走鐘獎「年度個人創作者獎」，他今年在走鐘獎一口氣入圍5項大獎，背後努力被評審肯定。

對此，他也感觸說：「做YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎，這次有『五個獎項』，難道是我之前不夠努力嗎？這些年我輸掉很多，唯一會的就是用心創作，謝謝大家一直以來的支持跟走鐘獎評審的青睞，我會繼續努力，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」也證實屆時會出席典禮。

▲Andy斷開家寧越來越好。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD、Andy老師）

喜訊公開後，網友紛紛表示：「你不是不夠努力，是你的努力都被別人奪取了￼，離開了她才是你真正要大展身手的時候￼」、「這樣知道是誰的問題了吧」、「因為之前有咬字不清的成員在裡面啊」、「有實力總會受到肯定的」。