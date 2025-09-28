《中文怪物》參賽者遭網友負評　酷親上火線發聲：不要太入戲！

記者蔡宜芳／綜合報導

在台法國YouTuber酷斥資500萬，推出大型企劃節目《中文怪物》，播出後引發熱烈討論，不過針對參賽者在節目中的表現，也出現了不少負面評論。對此，酷於28日發聲，強調節目只是為了娛樂大家，「拜託～不要太入戲！」

▲酷砸下500萬打造《中文怪物》。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

酷表示，他很感謝網友對於《中文怪物》的熱烈支持，但在前三集播出後，他也確實看到許多針對參賽者的評論，「不論是正面或負面的，在這邊，想提醒大家：《中文怪物》是一個綜藝節目。」

酷強調，一部三十幾分鐘的影片，並無法完整呈現參賽者的個性，也不能代表他們私下的真實關係，「我們更無法透過這短短的篇幅來真正地認識一個人」因此他希望觀眾在留言時多一點理性，「造成針對參賽者的負面言論並不是我們樂見的。」

▲酷的《中文怪物》已播出三集。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

對於節目的設計方向，酷表示，《中文怪物》一開始的定位就是娛樂性節目，期望能帶給大家在繁忙生活中的一絲樂趣，「節目裡不同立場的角色和衝突，其實也是讓節目更精彩的元素。為了呈現更好的內容，在剪輯時，我們也會把這些效果放大。」希望觀眾能理解團隊的作法，他也呼籲：「請大家理性討論，避免人身攻擊（拜託～不要太入戲）。」酷最後也再次表達對參賽者的感謝：「謝謝所有願意參加我們節目的參賽者們，你們最棒！」

▲酷發聲。（圖／翻攝自Instagram／kudream）