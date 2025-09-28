《泥娃娃》驚悚童謠太可怕！觀眾嚇到哭「慘遭永久封印」　詭異血衣女現身台中

記者蕭采薇／台北報導

恐怖片《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，但電影還沒正式上映就已「驚嚇全台」，片中〈泥娃娃〉歌曲旋律近日於各地電影院影廳及廁所輪播預告音樂，竟因氛圍過於驚悚，導致許多觀眾向影城反應後下架，片方原已重新製作較為「輕快」的新版音樂，沒想到依然引起觀眾害怕，甚至有人被嚇到噴淚，讓這支影廳音樂二度下架慘被「永久封印」。

▲《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，蔡思韵飾演的孕婦因一尊神秘泥偶，開始產生奇怪的變化。（圖／天予電影提供）

《泥娃娃》故事描述楊祐寧與蔡思韵飾演一對即將迎來新生命的夫妻，楊祐寧因工作關係帶回一尊來自凶宅現場的殘破泥偶後，懷有身孕的妻子開始出現詭異行徑，家中也接連發生無法解釋的離奇怪事。當一切愈發失控，楊祐寧不得不求助張軒睿飾演的驅魔師，而泥娃娃背後埋藏的邪門禁忌與駭人祕密也隨之浮出。

▲《泥娃娃》還未上映就已「驚嚇全台」，影廳音樂遭客訴二度緊急下架永久封印。（圖／天予電影提供）

為了宣傳電影即將上映，近日《泥娃娃》將有著人聲哼唱的〈泥娃娃〉童謠音樂安排至各大戲院的換場空檔輪播，沒想到造成不少觀眾有心理陰影，網友直呼「被嚇爛」、「播放前應該要先警示一下」，影城第一時間已先下架，並請片方重新替換成單純樂器演奏、節奏也更輕快的版本，但《泥娃娃》詭譎曲調依舊讓大批觀眾引起恐怖聯想，影城考量觀眾的回饋後，決定二度全面下架，確認這支影廳音樂已「永久封印」，不會再於影廳範圍內播出。

▲《泥娃娃》數名白衣染血詭異女子捧「泥娃娃」現身台中鬧區引民眾圍觀。（圖／天予電影提供）

雖然影廳音樂被下架，《泥娃娃》仍氣勢不減，本週末玩起「恐怖童謠北中南快閃」另類宣傳活動，27日驚見數名白衣染血的詭異女子，捧著泥娃娃本尊在台中鬧區踩街，她們嘴裡不斷唱著〈泥娃娃〉，還熱情邀約民眾加入合唱，引起圍觀。28日下午則巡迴至高雄著名景點旗津老街。

▲數名白衣染血詭異女子，嘴上唱著《泥娃娃》現身台中鬧區引民眾圍觀。（圖／天予電影提供）

此外，《泥娃娃》將於10月4日舉辦台中、高雄「道士驅邪祈福場」及台北「午夜試膽場」共三場主題場次，導演解孟儒及演員張軒睿都將出席廳內QA，詳細資訊請上官方粉絲專頁查詢。