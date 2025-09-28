杜汶澤首演大反派…硬上莊凱勛妻　駁二驚見「五星旗車」民眾反應曝

記者黃庠棻／台北報導

台劇《零日攻擊》持續高居Hami Video、MyVideo、公視+等平台的排行榜冠軍，尾聲再掀高潮。第9集〈突圍〉上演近8分鐘槍戰，莊凱勛、夏騰宏劫持囚車，暴力攻佔派出所浴血奮戰，莊凱勛坦言「很震撼也很有臨場感！」

▲《零日攻擊》第9集的主角是杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

本集揭開杜汶澤身為大反派的真面目，不但侵犯莊凱勛戲中老婆，更操控第五縱隊害死多條人命。他獻唱、林夕作詞的插曲〈莊敬自強（之無路可逃）〉MV已於25日上架，曝光不少本片未收錄的畫面，描述他是如何被滲透吸收，再逐漸壯大成反派。

《零日攻擊》第9集〈突圍〉以一場處決死囚的政治遊戲，正視血淋淋的死亡暴動。莊凱勛飾演的前議員出獄後遭利用，串連黃采儀扮演的典獄長、夏騰宏飾演的刑犯，率領重刑犯群體攻佔派出所，更可怕的是，親共份子趁機假扮義勇軍引爆槍火。本集呈現不只黑道會被滲透，連警政機關都可能在危急時刻遭到癱瘓。

杜汶澤飾演的強哥，從首集起陸續現身6集，第9集是他的重頭戲，談及角色，他坦言終於演到大咖壞人「我一直很希望做反派，但往往被安排做小混混，現在已經50多歲，應該挑戰一些層次比較高，影響力比較大的壞人角色。」

莊凱勛與杜汶澤有許多衝突對手戲，莊凱勛說「杜哥算我的偶像，是喜歡的演員之一，從他身上可以學到放鬆的表演，也很感動他對台灣的認同與生活、語言、文化的融入，在他身上學到好多人生的態度。」

近8分鐘的槍戰戲十分激烈，莊凱勛很感謝優秀的槍戰與武術指導協助，拍攝過程為求寫實威脅感「他們有拿漆彈射擊，著彈點就在我們周遭，真的很震撼也很有臨場感！」夏騰宏則透露，拍攝前一晚劇組有安排演員們走位，隔天到現場「演員們各自即興演出都很寫實有趣，但是特效妝讓我沒什麼胃口。」意指槍戰出現不少血肉模糊的畫面。

莊凱勛印象深刻在高雄駁二特區拍攝第五縱隊的五星旗車輛，當時民眾大量好奇圍觀，但尚不知是在拍戲「由此可見我們國家的民主跟包容度，但其實也突顯了我們對危機的麻木，覺得不可能、不以為意，還有拿起手機笑鬧拍照的。」

劇中，杜汶澤趁莊凱勛服刑時，上了對方老婆。老婆由來自香港的禤思敏飾演，她過去較常演出舞台劇，此為她第一次在台拍攝的電視劇。她透露「那場戲不算完全的侵犯，編導設定我跟杜汶澤已經發生過關係，那場戲強哥突然想欺負我，我半推半就順從了他。有事先排練過，拍攝非常順利，比較難的是，導演希望我可以一邊放文件進碎紙機，一邊被侵犯，我身體和手要協調得好。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video同步上架；民視周日晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

