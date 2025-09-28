筠熹過生日「河智媛調皮搶鏡」！　樂天女孩齊聚溫馨場面曝光

記者孟育民／台北報導

樂天女孩年度盛典「辣酷甜趴」首日熱力登場，9月27日恰逢特級副隊長筠熹與若潼的生日，女孩們特別在中場休息時段，悄悄準備生日驚喜，在休息室為兩位壽星慶生。筠熹笑著分享：「謝謝球團的長官有送蛋糕，若潼也是每一年第一個跟我說生日快樂的人。」女孩間的溫馨互動，讓現場氣氛更加熱鬧。

▲樂天女孩在休息室幫壽星筠熹、若潼慶生。（圖／樂天桃猿提供）

在活動後女孩們大合照時，韓籍成員河智媛俏皮地把「壽星」筠熹的馬尾拉高，畫面逗趣可愛。筠熹開心笑說：「大叔幫我拍了一個生日IG限時動態，這是第一個在她限動裡卻沒有她本人的，我覺得蠻榮幸的。」筠熹更透露，雖然和河智媛語言不通，但意外地「tone」很合，「每次站位沒有機會站在一起，卻知道很多球迷希望我們能同邊應援，感覺會很好玩。」

▲筠熹和河智媛私下互動可愛。（圖／樂天桃猿提供）

談到生日願望，筠熹許下三個心願，前兩個大方分享：「第一個希望大家身體都健健康康，大家有點智慧不要亂罵人。第二個，希望大家都可以賺到自己想賺得錢。」至於第三個則默默放在心裡。

▲樂天女孩「辣酷甜趴」吸引許多粉絲。（圖／樂天桃猿提供）

粉絲們的支持也讓筠熹深受感動，她說，「我的球迷有自主做了一個手舉牌，今天應援和簽名的時候都有看到。還有一些平常沒怎麼關注啦啦隊的本質球迷，今天居然送我永生花跟卡片。當然還有一路支持我們的球迷送來的鮮花與禮物。」筠熹最後也感性表示，「希望能像大家說的，一直跳到不能跳為止。」



