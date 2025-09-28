張鈞甯當老闆像媽媽！手把手帶新人　親吐「知道演藝圈辛苦」被嫌囉唆也甘願

記者蕭采薇／台北報導

近年張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」挑戰自我，她就像媽媽一般，手把手傳承演藝經驗，期待培育下一世代有影響力的潛力新星。張鈞甯坦言，創立經紀公司「甯聚力」是希望給新人打造更安心的舞台，「自己也是藝人出身，知道這行有多辛苦，所以想幫他們多擋一些雜事。」近日旗下新人陳孟琪隨劇組踏上釜山影展，也透露和「老闆」的互動。

▲女神變老闆！張鈞甯（右）打造「甯聚力」，手把手傳承新星陳孟琪（左）。（圖／甯聚力文創提供）

張鈞甯透露，當初與導演陳慧翎探班時聊到理念契合，加上演員李振浩的加入，決定共同開公司。至於簽下陳孟琪的原因，她笑說第一印象就是「太過認真」，而陳慧翎導演早就大力推薦過這位在《你的孩子不是你的孩子》亮眼的新生代，「她很純淨又執著，只是希望她能放鬆一點。」

陳孟琪則回憶，初次在華山咖啡廳見到鈞甯姊時，本來因慢熟緊張，卻被一句「耳洞跟我一樣，左邊兩個、右邊一個」瞬間破冰，還被誇笑容好看，從那刻起就覺得「自己是被承接的新人，真的好安心。」

▲陳孟琪演出電影《女孩不平凡》釜山影展，紅毯搶眼亮相 。（圖／甯聚力文創提供）

陳孟琪近期首次隨劇組踏上釜山影展，興奮直呼「從小就有電影夢」，映後看著觀眾專心交流，心裡湧出一股暖流，「告訴自己要記下這一幕，以後還要再帶作品回來。」她為了角色霏霏，特地訪問新聞系學生、閱讀邱妙津與李屏瑤的小說，並觀摩《骨妹》、《藍色是最溫暖的顏色》等電影，只為更貼近細膩情感層次。

▲（左起）陳孟琪﹑鄧濤在電影《女孩不平凡》裡有精彩的對手戲。（圖／甯聚力文創提供）

談到釜山心願，她笑說最想看到梁朝偉、金敏喜，但最後錯過合影機會。她也在影集《師大公園地下社會》中與小樂（吳思賢）有大量對手戲，笑稱小樂就像「家族裡會一直逗弄你但其實很關心的大哥哥」，前期除了劇組讀本，兩人還會私下對戲、分享彼此的事，越熟悉就越發現他在工作時非常認真又照顧人，「他是我很欣賞的前輩」。她還打趣說：「這次他也有去釜山，可惜沒碰到，原本還想凹他請我吃醬蟹！」

談到釜山，張鈞甯回憶：「我的人生第一個影展就是釜山，2004年《夢遊夏威夷》帶我進入電影世界，也讓我決定成為演員。今年《化外之醫》又在釜山拿下OTT大獎，對我來說，釜山一直是電影夢的起點。」

▲張鈞甯回憶人生第一個影展，就是2004年為《夢遊夏威夷》去到釜山。（圖／甯聚力文創提供）

如今看到陳孟琪成為甯聚力第一位踏上釜山影展的新人，張鈞甯動情說：「看著她，我彷彿看到二十幾年前的自己。」同時也送上祝福：「這條路不會一切順遂，但我們會一直陪著你大步往前走。希望你能享受每一次表演，好好感受每一個屬於你的當下。」陳孟琪則笑說，未來的夢想清單「很貪心」，從張艾嘉、阮鳳儀到楊雅喆導演都想合作，「只要是好故事，我都想拍！」

兼演員與老闆，張鈞甯笑說，這份身份轉換就像「演員與監製」的拉扯，要在宏觀布局與個人審美間找到平衡，難免顯得不容易，「但最後還是會把選擇權交還給小朋友，因為這是他們的生命旅程。」

▲陳孟琪（左）與小樂吳思賢（右），在影集《師大公園地下社會》有精彩演出與互動。（圖／甯聚力文創提供）

她進一步強調，經紀公司的角色不是單純追求商業利益，而是要替新人規劃長遠方向，必要時就算顯得「囉嗦」也要堅持，「因為我們看得到對他們好的地方，就會努力說服到底。」陳孟琪則直言，自己常因慢熟而陷入不安，但幸好有鈞甯姊的傾聽與鼓勵，「就像一棵大樹守護著我，一路走來都覺得很幸運。」